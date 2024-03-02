В Steam бесплатно можно забрать Space Crew: Legendary Edition - стратегический симулятор выживания

В данный момент в Steam можно забрать бесплатно Space Crew: Legendary Edition. Акция продлится до 14 марта 20:00 МСК.
Вы — капитан Объединенных сил обороны, управляющий собственным космическим кораблем. Нанимайте членов экипажа, оснащайте корабль и отправляйтесь бороздить галактику, чтобы защитить Землю от таинственных инопланетян, известных как фазмиды! Приготовьтесь к испытаниям. Не все члены экипажа выживут. Многие задания будут смертельно опасными. Станьте легендами галактики!
Пересеките галактику и победите врагов человечества, выполняя различные задания: проводите разведку, уничтожайте опасные цели и доставляйте важные грузы. Также вас ждут новые задания с высадкой! Не забывайте обучать членов своего экипажа, чтобы все они, от капитана до связиста, эффективнее давали отпор вражеским истребителям, разбирались с проникшими на корабль захватчиками, чинили системы корабля и тушили внезапные пожары! Также вы можете улучшать свой корабль, менять его орудия, броню и двигатели — и даже раскрашивать его так, как вам захочется!
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