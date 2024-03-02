В Steam бесплатно можно забрать Space Crew: Legendary Edition - стратегический симулятор выживания

Продолжение стратегического симулятора на выживание Bomber Crew.

В составе Объединенных сил обороны вам предстоит пересечь галактику, чтобы защитить Землю от таинственных инопланетян, известных как «фазмиды». С умом распределяйте ресурсы и используйте способности, чтобы устранять захватчиков и следить за состоянием своего корабля. Следить нужно не только за кораблём, но и за экипажем и его снаряжением.

Вступайте в космический экипаж и принимайтесь выполнять различные задания: проводите разведку, уничтожайте опасные цели, доставляйте важные грузы и многое другое.