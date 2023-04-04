Космическая песочница Space Engineers выйдет в бета-версии для PS5 и PS4 11 мая ©

Бета-версия Space Engineers для PlayStation 5 и PlayStation 4 будет выпущена 11 мая, сообщил разработчик Keen Software House. При запуске версии Space Engineers для PlayStation 5 и PlayStation 4 будут поддерживать полную кросс-игру с существующими версиями Xbox Series, Xbox One и ПК (Steam).

Space Engineers — это игра-песочница, посвященная инженерному делу, строительству, исследованию и выживанию в космосе и на планетах. Игроки строят космические корабли, колесные транспортные средства, космические станции, планетарные аванпосты различных размеров и назначения (гражданские и военные), пилотируют корабли и путешествуют по космосу, исследуя планеты и собирая ресурсы для выживания. Включая как творческий режим, так и режим выживания, нет предела тому, что можно строить, использовать и исследовать.

В Space Engineers реализован реалистичный физический движок, основанный на объемах: все в игре можно собирать, разбирать, повреждать и уничтожать. В игру можно играть как в одиночном, так и в многопользовательском режимах.

Объемные объекты представляют собой структуры, состоящие из блочных модулей, объединенных в сетку. Объемные объекты ведут себя как настоящие физические объекты с массой, инерцией и скоростью. Отдельные модули имеют реальный объем и вместимость.

Space Engineers вдохновлены реальностью и тем, как все устроено. Подумайте о современных технологиях НАСА, экстраполированных на 60 лет вперед. Space Engineers стремится следовать законам физики и не использует технологии, которые были бы невозможны в ближайшем будущем.

Space Engineers концентрируется на аспектах строительства и исследования, но в нее также можно играть как в шутер на выживание. Мы ожидаем, что игроки будут избегать прямых схваток один на один и вместо этого будут использовать свои творческие способности и инженерные навыки для создания боевых машин и укреплений, чтобы выжить в космосе и на планетах. Космические инженеры не должны заниматься войсками; это должно быть о машине, которую вы строите.