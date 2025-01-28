Space Engineers 2 стартовала в раннем доступе Steam

Space Engineers 2 начинает свой путь в раннем доступе с этапа альфа, приглашая игроков погрузиться в творческий режим, одну из самых любимых функций с большим пространством для строительства и экспериментов. Впервые инженеры могут исследовать революционную унифицированную систему сеток размером 25 см, позволяющую им строить что угодно с большой точностью. Теперь игра также предлагает новые инструменты для чертежей, такие как привязка к сетке, частичное копирование/вставка, назначение панелей инструментов и мощные строительные инструменты, такие как воксельная рука, инструменты симметрии, построение линий/плоскостей, гибкий инструмент рисования и отмена/повтор сетки, все это дает игрокам свободу воплощать в жизнь свои самые замысловатые идеи.

Творческий режим — это только начало. В ближайшие месяцы Space Engineers 2 получит новые захватывающие функции, включая UGC Workshop для обмена творениями, расширенные инструменты моддинга с VRAGE HUB и различные улучшения игрового процесса. В дальнейшем игроки могут рассчитывать на планеты и выживание, объемную воду для новых инженерных задач и многое другое с многопользовательской игрой, NPC и сюжетной кампанией.

С выпуском Space Engineers 2 команда Keen Software House продолжит поддерживать оригинальную игру Space Engineers. Игроки могут рассчитывать на новое обновление для SE1, которое добавит больше контента PvE и обновлений для грузовых кораблей.