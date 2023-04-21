Кинематографический трейлер научно-фантастической стратегии Space Gears ©

Pentapeak Studios, дочерняя компания 2bytes Corporation, продемонстрировала кинематографический трейлер научно-фантастической стратегии Space Gears и объявила предстоящие даты проведения игрового теста.

Первый глобальный игровой тест Space Gears пройдет со 2 по 5 июня 2023 года. Доступ к игровому тесту будет иметь любой, у кого есть учетная запись Steam. После этого Space Gears будут представлены на фестивале Steam Next Fest, а в третьем квартале этого года начнется ранний доступ в Steam.

Space Gears — захватывающая научно-фантастическая стратегическая игра. На Марсе игроки берут на себя роль первооткрывателей, строящих базы и командующих армиями мощных мехов. Игра побуждает игроков формировать союзы и соревноваться друг с другом за контроль над ограниченными ресурсами. Благодаря плавным и динамичным PvE- и PvP-сражениям Space Gears отказывается от традиционных порядков сборки, управления ресурсами и расширения базы, вместо этого концентрируясь на игре в реальном времени. Такой подход позволяет игрокам наносить своевременные и скоординированные удары по своим противникам, превращая каждую битву в захватывающий опыт.