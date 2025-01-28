Space Haven: Грандиозное обновление 20 - Эдем ждет!

Готовы ли вы возглавить экспедицию "Исход" и отправиться на поиски легендарного Эдема?

Флот "Исход" – надежда человечества

Земля погибла. Тысячи беженцев, спасаясь на гигантском флоте "Исход", бороздят просторы космоса в поисках нового дома. Под командованием Шеридан, этот ковчег человечества – последняя надежда на выживание. Но путь к спасению полон опасностей, и флоту нужен новый Следопыт… Это ваш шанс!

Станьте Следопытом!

Судьба предыдущего Следопыта окутана тайной. Сможете ли вы разгадать ее и избежать той же участи? Вам предстоит исследовать неизведанные системы, выполнять опасные задания флота "Исход" и прокладывать путь к спасению.

Престиж и взаимодействие с флотом

Флот "Исход" – это не просто декорация. Это живой организм со своими потребностями и проблемами. Кризисы, катастрофы, нехватка ресурсов – все это потребует вашего вмешательства. Помогая флоту, вы зарабатываете очки престижа, которые открывают доступ к ценным ресурсам, технологиям и даже новым членам экипажа.

Кризисы и события – испытание на прочность

Метеоритные дожди, атаки пиратов, эпидемии – флот "Исход" постоянно сталкивается с новыми угрозами. Помогите ему преодолеть трудности, находя редкие ресурсы и прокладывая безопасные маршруты. Ваши решения напрямую влияют на судьбу флота и его шансы достичь Эдема.

Поиск Эдема – главная сюжетная линия

Специальные задания, связанные с поиском Эдема, – это не просто рутина. Это захватывающие приключения, полные неожиданных поворотов, скриптовых событий и диалогов, которые раскрывают историю поиска нового дома. Будьте готовы к неожиданностям!

Новые корабли, миры и многое другое!

Вас ждут новые корабли фракций "Фонд Гавани" и "Пылающие Мечи", загадочные Миры Сирен с новыми эффектами, скалы на астероидах, заброшенные контейнеры с ценным грузом и множество других улучшений и дополнений. Графика стала еще красивее, интерфейс – удобнее, а генераторы энергии получили новый футуристичный вид.

Когда выйдет обновление?

Хоть и офицалный релиз задержался. Сыграть можно уже сейчас. Следите за новостями и готовьтесь к самому захватывающему приключению в Space Haven! Эдем ждет!