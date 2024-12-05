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SpaceCraft 2025 г.
Мультиплеер, Инди, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
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Исследование огромной галактики и строительства межпланетных баз в трейлере онлайн-игры SpaceCraft

butcher69
Новости

Разработчик Shiro Games, известный по играм Northgard, Wartales и Dune: Spice Wars, анонсировал свою новую онлайн-игру — SpaceCraft, которая выйдет в раннем доступе на ПК через Steam в 2025 году. Игроки смогут исследовать огромную галактику, добывать ресурсы и строить межпланетные базы.

SpaceCraft предлагает игрокам стать частью человечества, пытающегося выжить в неизведанной галактике после разрушительной войны. Главная цель — исследовать новые планеты, добывать ценные ресурсы и строить космические корабли. Процесс добычи и переработки материалов будет ключевым элементом игры, а каждая деталь корабля будет влиять на его характеристики.

Кроме того, игра позволит автоматизировать базы, строить производственные линии и развивать межпланетную логистику с помощью дронов и грузовых кораблей. Сражения с космическими пиратами добавят элемент стратегии и тактического мастерства.

Игроки смогут формировать альянсы, обмениваться ресурсами и чертежами, а также развивать экономику галактики.

13
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
DezkQ

Звучит прикольно

3
askazanov

Только вот не звучит и отпугивает - "строительство и добывание"!!!

-3
Kvakensky

Не потянут они объём работы. Опыта в создании открытых миров/ммо у них нет. Зачем лезть в неизвестные тебе воды без навыков - непонятно. В успешность проекта не верю ни на минуту.

1
Suveren85

Согласен, но все с нуля начинали когда-то, наберут новый персонал. Предыдущие игры у них были хороши.

4
Alkobarin
1
UnwillingJiro

Выглядит интересно, но не сыты ли по горло игроки такими песочницами?

0
Пользователь ВКонтакте

No Man Sky дубль второй? // Артём Василенко

0
Чизбургер

Поработай весь день, добывай ресурсы, потом домой приди и добывай ресурсы в какой-то очередной поделке.

-2
askazanov

Во во - уже просто отворачивает от игры этой!

-2
Слава Фриден

вас разве ктото заставляет это делать? не нравится не ешь как говориться, тем более популярность выживачей говорит сама за себя. Сатисфактори там вон вообще одна добыча и наладка производственных линий , но игра почему то в топе продаж

2