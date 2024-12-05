Исследование огромной галактики и строительства межпланетных баз в трейлере онлайн-игры SpaceCraft

Разработчик Shiro Games, известный по играм Northgard, Wartales и Dune: Spice Wars, анонсировал свою новую онлайн-игру — SpaceCraft, которая выйдет в раннем доступе на ПК через Steam в 2025 году. Игроки смогут исследовать огромную галактику, добывать ресурсы и строить межпланетные базы.

SpaceCraft предлагает игрокам стать частью человечества, пытающегося выжить в неизведанной галактике после разрушительной войны. Главная цель — исследовать новые планеты, добывать ценные ресурсы и строить космические корабли. Процесс добычи и переработки материалов будет ключевым элементом игры, а каждая деталь корабля будет влиять на его характеристики.

Кроме того, игра позволит автоматизировать базы, строить производственные линии и развивать межпланетную логистику с помощью дронов и грузовых кораблей. Сражения с космическими пиратами добавят элемент стратегии и тактического мастерства.

Игроки смогут формировать альянсы, обмениваться ресурсами и чертежами, а также развивать экономику галактики.