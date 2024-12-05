Исследование огромной галактики и строительства межпланетных баз в трейлере онлайн-игры SpaceCraft

Разработчик Shiro Games, известный по играм Northgard, Wartales и Dune: Spice Wars, анонсировал свою новую онлайн-игру — SpaceCraft, которая выйдет в раннем доступе на ПК через Steam в 2025 году. Игроки смогут исследовать огромную галактику, добывать ресурсы и строить межпланетные базы.
SpaceCraft предлагает игрокам стать частью человечества, пытающегося выжить в неизведанной галактике после разрушительной войны. Главная цель — исследовать новые планеты, добывать ценные ресурсы и строить космические корабли. Процесс добычи и переработки материалов будет ключевым элементом игры, а каждая деталь корабля будет влиять на его характеристики.
Кроме того, игра позволит автоматизировать базы, строить производственные линии и развивать межпланетную логистику с помощью дронов и грузовых кораблей. Сражения с космическими пиратами добавят элемент стратегии и тактического мастерства.
Игроки смогут формировать альянсы, обмениваться ресурсами и чертежами, а также развивать экономику галактики.
Звучит прикольно
Только вот не звучит и отпугивает - "строительство и добывание"!!!
Не потянут они объём работы. Опыта в создании открытых миров/ммо у них нет. Зачем лезть в неизвестные тебе воды без навыков - непонятно. В успешность проекта не верю ни на минуту.
Согласен, но все с нуля начинали когда-то, наберут новый персонал. Предыдущие игры у них были хороши.
Выглядит интересно, но не сыты ли по горло игроки такими песочницами?
No Man Sky дубль второй? // Артём Василенко
Поработай весь день, добывай ресурсы, потом домой приди и добывай ресурсы в какой-то очередной поделке.
Во во - уже просто отворачивает от игры этой!
вас разве ктото заставляет это делать? не нравится не ешь как говориться, тем более популярность выживачей говорит сама за себя. Сатисфактори там вон вообще одна добыча и наладка производственных линий , но игра почему то в топе продаж