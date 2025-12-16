В раннем доступе Steam вышел научный симулятор SpaceSim

В цифровом сервисе Steam состоялся релиз проекта SpaceSim - Astrophysical Simulation Software. Разработчиком и издателем выступил Павел Шевечек. Программа вышла в стадии раннего доступа и позиционируется как инструмент для астрофизического моделирования и создания видео, а не как развлекательный продукт.
Автор проекта в описании особо отмечает, что SpaceSim — это не игра. В ней отсутствуют привычные игровые механики, сюжет, песочница в игровом понимании или элементы прогрессии. Это программное обеспечение, основанное на методе гидродинамики сглаженных частиц (SPH), предназначенное для реалистичной симуляции физических процессов.
Пользователям доступно моделирование столкновений небесных тел, визуализация аккреционных дисков вокруг черных дыр и процессов формирования галактик в ранней Вселенной. Инструментарий позволяет воссоздать известные научные сценарии, такие как гипотетическое столкновение, сформировавшее Луну, или кинетический удар миссии DART. Также можно экспериментировать с гипотетическими ситуациями, например, столкнуть планеты из материи и антиматерии.
С технической точки зрения симулятор поддерживает вычисления как на процессоре, так и на видеокарте, используя алгоритм Барнса-Хата для оптимизации гравитации. В программу встроены два движка рендеринга: реального времени и Raymarcher, способный отображать эффекты гравитационного линзирования. Для продвинутых пользователей предусмотрена возможность создания собственных объектов и систем через скриптовый язык Lua.
Разработчик планирует, что проект пробудет в раннем доступе около 2 лет. На данный момент интерфейс программы доступен только на английском языке.
Очерендая псевдонаучная хрень.
согласен, земля плоская и стоит на черепахе)
Земля круглая. Но симуляция в данной игре основана на домыслах, ничем не обоснованных. Кстати, существание чёрных дыр тоже под вопросом. Это всё чисто теоретические выкладки, которые к нашей реальности могут и не иметь отношения.
Столкновение небесных тел вообще точному моделированию не поддаётся. Да и взаимное влияние гравитации упирается в неразрешимую задачу трёх тел.
В общем, повторюсь. Псевдонаучный симулятор для лошков (тех самых, которые ставят мне клоунов). Подрастёте - поймёте, мои юные друзья. Может быть.
Эм, то что задача трех тел не решается аналитически, это не значит что ее нельзя решить численно, для конкретных начальных условий, которые задаются в симуляции. Сейчас симуляции N-тел имеют очень высокую точность, что легко проверяется, на симуляциях движений тел в Солнечной Системе.
Ты наверно перечитал Лю Цысиня, который конечно написал крутую фантастику, но не до конца был честен на счет решаемости задачи трех тел))
Ну да ,космический вакуум очень на воду или жидкость похож по своим свойствам
Вакуум это пустота, то есть ничто. Ничто в принципе не может иметь каких то свойств. Если у ничто появляются свойства значит ничто сразу становится чем то.
Разраб просто молодчина, желаю развития проекта и хороших продаж. Что касается лично меня, то я - иллюстрация мема "ничего непонятно, но очень интересно". Вообще никаких знаний и понятий которые можно применить в этой игрушке, макака нажимающая кнопки для создания причудливых картинок. А если вспомнить школьные знания об астрономии, то космос это такие масштабы, что например солнечная система - Солнце это баскетбольный мяч в Москве, а Земля - песчинка в Туле, и ЕвропаУниверсалис или КрусадерКингс сто крат боее достоверный симулятор развития государств, чем СпейсСим - симулятор столкновения Луны и Земли