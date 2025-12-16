В раннем доступе Steam вышел научный симулятор SpaceSim

В цифровом сервисе Steam состоялся релиз проекта SpaceSim - Astrophysical Simulation Software. Разработчиком и издателем выступил Павел Шевечек. Программа вышла в стадии раннего доступа и позиционируется как инструмент для астрофизического моделирования и создания видео, а не как развлекательный продукт.

Автор проекта в описании особо отмечает, что SpaceSim — это не игра. В ней отсутствуют привычные игровые механики, сюжет, песочница в игровом понимании или элементы прогрессии. Это программное обеспечение, основанное на методе гидродинамики сглаженных частиц (SPH), предназначенное для реалистичной симуляции физических процессов.

Пользователям доступно моделирование столкновений небесных тел, визуализация аккреционных дисков вокруг черных дыр и процессов формирования галактик в ранней Вселенной. Инструментарий позволяет воссоздать известные научные сценарии, такие как гипотетическое столкновение, сформировавшее Луну, или кинетический удар миссии DART. Также можно экспериментировать с гипотетическими ситуациями, например, столкнуть планеты из материи и антиматерии.

С технической точки зрения симулятор поддерживает вычисления как на процессоре, так и на видеокарте, используя алгоритм Барнса-Хата для оптимизации гравитации. В программу встроены два движка рендеринга: реального времени и Raymarcher, способный отображать эффекты гравитационного линзирования. Для продвинутых пользователей предусмотрена возможность создания собственных объектов и систем через скриптовый язык Lua.

Разработчик планирует, что проект пробудет в раннем доступе около 2 лет. На данный момент интерфейс программы доступен только на английском языке.