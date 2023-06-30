В хоррор Sparky Marky Episode 2 добавили русский язык ©

Независимый разработчик игр, компания Clapperheads, включила поддержку локализации для своей популярной хоррор-игры Sparky Marky Episode 2. Теперь игроки могут играть на испанском, французском, японском, немецком, китайском, итальянском, португальском и русском языках. Это связано с тем, что серия Sparky Marky получает признание критиков во всем мире, и ее скачивают тысячи раз в каждой соответствующей стране.

Sparky Marky Episode 2 была выпущена 16 июня 2023 года и получила восторженные отзывы и положительные оценки игроков. Sparky Marky Episode 2 продолжает историю Sparky Marky Episode 1 о эклектичной молодежи, исследующей и выживающей в заброшенном детском оздоровительном лагере, раскрывая темные секреты, сокрытые его основателями. Находите подсказки и применяйте определенные команды в канале Discord, чтобы узнать, что же произошло на самом деле. Но будьте осторожны: Спарки активирован, и монстр внутри него никогда не спит…

Sparky Marky Episode 2 доступна бесплатно в Steam.

Sparky Marky Episode 1 знакомит игроков со вселенной Sparky Marky и механикой эпизодических игр. Sparky Marky Episode 1 также доступна для бесплатной игры в Steam и локализована на испанском, японском, немецком, китайском, итальянском, португальском и русском языках.