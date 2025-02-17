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Спарта 2035 23.02.2025
Стратегия, Пошаговая, Тактика
6.3 75 оценок

Создатели Sparta 2035 представили новые сниженные системные требования

AceTheKing
Новости

Lipsar Studio, создатели тактической стратегии Sparta 2035, поделились новыми системными требованиями игры. Студия сообщила о том, что разработчики поработали над оптимизацией игры, благодаря чему им удалось заметно снизить требования к железу:

Надеемся, вы хорошо проводите выходные? А мы решили их сделать ещё лучше, рассказав об обновлении системных требований.

Да-да, та страшная картина, которую вы видели в минимальных и рекомендуемых системных требованиях к Спарте 2035 в Steam была правдой, но только для демо-версии. Наши разработчики очень постарались над тем, чтобы сгладить требования к нашей игре, и вышло очень даже сильно!

Требования к CPU остались прежними, а вот требования к GPU заметно снизились: раньше в минимальных были указаны GTX 1660 / RX 580 - теперь GTX 1050, а в рекомендуемых вместо RTX 4070 / RX 7900 XTX теперь значится RTX 3070.

30
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
OPen man

3070. с таким графоном там максимум 970

11
Выxyxoль

Надеюсь эта игра хоть немного будет похожа на игры Бригада Е5 или 7,62.

2
Леший3

не позорь такие игры... вот этим трешем 😀💩💩💩

-2
Пользователь ВКонтакте

Х-комовский геймплей же. пошаговая. // Алексей Орлов

0
Lore Seeker

Вот что значит прямые руки. А то в интервью рассказывали как нереально сложно сделать низкие системные требования у пошаговой RPG с видом сверху на Юнити (!), типа нужно карту отрисовывать вокруг персонажа и т.п. Почему-то у тысяч инди RPG на Юнити всё нормально с требованиями, а у них "неразрешимые трудности" были

0
NoNamebiz

Ждёмс ,посмотрим

0
Banexander

LUL что это за помои?

-1
Salvador Dally

Очередная ру игра с привкусом кала

-4
Truthful Zaman

Таки откуда вы знаете его вкус, боюсь спросить?

0
Alex40001

https://steamdb.info/app/3265520/charts/

кал если сравнивать с играми подобного жанра так еще нейронка

рекомендованные это ля рекомендованные такие RTX 3070 .... там рекомендованные как раз 1050 должны быть

-9
Garris1304

Ты дурачок? игра еще не вышла. Там демоверсия.

8
Alex40001 Garris1304

по демке заинтересованность уже не отслеживается? вот ща в релиз выйдет и миллионы хомяков набегут так что ли?

-6