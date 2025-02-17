Создатели Sparta 2035 представили новые сниженные системные требования

Lipsar Studio, создатели тактической стратегии Sparta 2035, поделились новыми системными требованиями игры. Студия сообщила о том, что разработчики поработали над оптимизацией игры, благодаря чему им удалось заметно снизить требования к железу:

Надеемся, вы хорошо проводите выходные? А мы решили их сделать ещё лучше, рассказав об обновлении системных требований.



Да-да, та страшная картина, которую вы видели в минимальных и рекомендуемых системных требованиях к Спарте 2035 в Steam была правдой, но только для демо-версии. Наши разработчики очень постарались над тем, чтобы сгладить требования к нашей игре, и вышло очень даже сильно!

Требования к CPU остались прежними, а вот требования к GPU заметно снизились: раньше в минимальных были указаны GTX 1660 / RX 580 - теперь GTX 1050, а в рекомендуемых вместо RTX 4070 / RX 7900 XTX теперь значится RTX 3070.