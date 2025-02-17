Создатели Sparta 2035 представили новые сниженные системные требования

Lipsar Studio, создатели тактической стратегии Sparta 2035, поделились новыми системными требованиями игры. Студия сообщила о том, что разработчики поработали над оптимизацией игры, благодаря чему им удалось заметно снизить требования к железу:
Надеемся, вы хорошо проводите выходные? А мы решили их сделать ещё лучше, рассказав об обновлении системных требований.
Да-да, та страшная картина, которую вы видели в минимальных и рекомендуемых системных требованиях к Спарте 2035 в Steam была правдой, но только для демо-версии. Наши разработчики очень постарались над тем, чтобы сгладить требования к нашей игре, и вышло очень даже сильно!
Требования к CPU остались прежними, а вот требования к GPU заметно снизились: раньше в минимальных были указаны GTX 1660 / RX 580 - теперь GTX 1050, а в рекомендуемых вместо RTX 4070 / RX 7900 XTX теперь значится RTX 3070.
3070. с таким графоном там максимум 970
Надеюсь эта игра хоть немного будет похожа на игры Бригада Е5 или 7,62.
не позорь такие игры... вот этим трешем 😀💩💩💩
Х-комовский геймплей же. пошаговая. // Алексей Орлов
Вот что значит прямые руки. А то в интервью рассказывали как нереально сложно сделать низкие системные требования у пошаговой RPG с видом сверху на Юнити (!), типа нужно карту отрисовывать вокруг персонажа и т.п. Почему-то у тысяч инди RPG на Юнити всё нормально с требованиями, а у них "неразрешимые трудности" были
Ждёмс ,посмотрим
LUL что это за помои?
Очередная ру игра с привкусом кала
Таки откуда вы знаете его вкус, боюсь спросить?
https://steamdb.info/app/3265520/charts/
кал если сравнивать с играми подобного жанра так еще нейронка
рекомендованные это ля рекомендованные такие RTX 3070 .... там рекомендованные как раз 1050 должны быть
Ты дурачок? игра еще не вышла. Там демоверсия.
по демке заинтересованность уже не отслеживается? вот ща в релиз выйдет и миллионы хомяков набегут так что ли?