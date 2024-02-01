"Это не конец!": Геймдиректор Spec Ops: The Line собирается бороться за возвращение игры в магазины

Для тех, кто не знал, Spec Ops: The Line, получивший признание критиков шутер от третьего лица, был внезапно снят с продажи в цифровых магазинах 30 января 2024 года. Это стало неожиданностью для всех, включая геймдиректора игры Кори Дэвиса. Однако Дэвис не собирается сидеть сложа руки: он намерен бороться за ее возрождение.
Ссылаясь на истечение срока действия неопределенных "партнерских лицензий", издатель 2K подтвердил удаление игры из продажи в Steam, GOG и магазине Xbox. Хотя игроки, которые уже владеют игрой, могут продолжать играть, вы больше не сможете купить ее во многих магазинах. Дэвис, выразив свое личное сожаление в Twitter, пообещал не позволить Spec Ops исчезнуть в безвестности. "Это не конец для Spec Ops: The Line", — заявил он, намекая на возможные действия по восстановлению цифровой доступности игры.
Обидно не только для меня лично, но и для тех, кто вложил душу в ее создание вместе со мной, разработчиками, и для всего игрового сообщества. Это не конец для Spec Ops: The Line.
Точная информация о лицензиях, вызвавших проблему, не раскрывается. Некоторые говорили, что дело может быть в лицензировании музыки, поскольку в саундтреке игры звучат композиции Джими Хендрикса и Alice in Chains. Однако 2K не дала никаких официальных объяснений, поэтому никто не знает, что именно могло послужить причиной удаления игры.
В то время как 2K открыто рассказала о случившемся, Yager Development, оригинальные разработчики Spec Ops: The Line, пока не выступили с заявлением. Так что мы не знаем, что происходит в среде разработчиков. Несмотря на неясность, Дэвис, похоже, знает больше, чем все остальные. Похоже, он как никто другой настроен на то, чтобы игра снова появилась на прилавках магазинов.
Удалите музыку и всë нет надо снять сразу. Эх жаль не вышло ни Remastered ни ремейка
Не факт что получится,продлевать лицензию точно не станут ибо не рентабельно
Хотелось бы порта на современные пс
Зачем? На соснолях даже русскую озвучку не завезли в игру))))
Сосноли сосатб!
Ну это не прям катастрофа. Но вдруг будет порт и будут сабы. Вот рдр недавний как пример
А во времена пс3 на нас часто болт клали с локализацией
В этом нет финансовой целесообразности, тот же RDR на nintendo портировали для привлечения новой аудитории.
Вот и эту если портируют привлекут меня. Так как я не проходил ее, на плойке я бы прощел
Молодец. Игра действительно достойна того, что бы её покупали. Особенно сейчас.
Как игра? Интернсная? Играть можно?
Надеемся что вернут.
игра хорошая, но вот вопрос, она реально до сих пор так отлично продаётся, что стоит заниматься всем этим ради возвращения в магазы?
просто нигде инфы нет вроде по продажам