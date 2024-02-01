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Spec Ops: The Line 26.06.2012
Экшен, Шутер, От третьего лица
8.7 1 799 оценок

"Это не конец!": Геймдиректор Spec Ops: The Line собирается бороться за возвращение игры в магазины

butcher69
Новости

Для тех, кто не знал, Spec Ops: The Line, получивший признание критиков шутер от третьего лица, был внезапно снят с продажи в цифровых магазинах 30 января 2024 года. Это стало неожиданностью для всех, включая геймдиректора игры Кори Дэвиса. Однако Дэвис не собирается сидеть сложа руки: он намерен бороться за ее возрождение.

Ссылаясь на истечение срока действия неопределенных "партнерских лицензий", издатель 2K подтвердил удаление игры из продажи в Steam, GOG и магазине Xbox. Хотя игроки, которые уже владеют игрой, могут продолжать играть, вы больше не сможете купить ее во многих магазинах. Дэвис, выразив свое личное сожаление в Twitter, пообещал не позволить Spec Ops исчезнуть в безвестности. "Это не конец для Spec Ops: The Line", — заявил он, намекая на возможные действия по восстановлению цифровой доступности игры.

Обидно не только для меня лично, но и для тех, кто вложил душу в ее создание вместе со мной, разработчиками, и для всего игрового сообщества. Это не конец для Spec Ops: The Line.

Точная информация о лицензиях, вызвавших проблему, не раскрывается. Некоторые говорили, что дело может быть в лицензировании музыки, поскольку в саундтреке игры звучат композиции Джими Хендрикса и Alice in Chains. Однако 2K не дала никаких официальных объяснений, поэтому никто не знает, что именно могло послужить причиной удаления игры.

В то время как 2K открыто рассказала о случившемся, Yager Development, оригинальные разработчики Spec Ops: The Line, пока не выступили с заявлением. Так что мы не знаем, что происходит в среде разработчиков. Несмотря на неясность, Дэвис, похоже, знает больше, чем все остальные. Похоже, он как никто другой настроен на то, чтобы игра снова появилась на прилавках магазинов.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Punisher1

Удалите музыку и всë нет надо снять сразу. Эх жаль не вышло ни Remastered ни ремейка

1
Zlobin_Evgeny

Не факт что получится,продлевать лицензию точно не станут ибо не рентабельно

1
evil_capcha

Хотелось бы порта на современные пс

0
kulikulikuli

Зачем? На соснолях даже русскую озвучку не завезли в игру))))

Сосноли сосатб!

-1
evil_capcha kulikulikuli

Ну это не прям катастрофа. Но вдруг будет порт и будут сабы. Вот рдр недавний как пример

А во времена пс3 на нас часто болт клали с локализацией

0
Astrallines evil_capcha

В этом нет финансовой целесообразности, тот же RDR на nintendo портировали для привлечения новой аудитории.

0
evil_capcha Astrallines

Вот и эту если портируют привлекут меня. Так как я не проходил ее, на плойке я бы прощел

0
Кей Овальд

Молодец. Игра действительно достойна того, что бы её покупали. Особенно сейчас.

0
Асанбеков Кумар

Как игра? Интернсная? Играть можно?

0
Exies27

Надеемся что вернут.

-1
JohnTornton

игра хорошая, но вот вопрос, она реально до сих пор так отлично продаётся, что стоит заниматься всем этим ради возвращения в магазы?
просто нигде инфы нет вроде по продажам

-1