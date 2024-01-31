В 2K Games объяснили снятие с продаж шутера Spec Ops: The Line

В 2012 году разработчики из студии Yager Development при поддержке издателя 2K Games выпустили шутер от третьего лица Spec Ops: The Line. Проект не смог похвастаться ошеломительными продажами, однако сумел завоевать преданных фанатов и обрести культовый статус в геймерском сообществе из-за драматического сюжета и финального поворота. К сожалению, на днях шутер был снят с продаж, и мы больше никогда не услышим про серию Spec Ops. В компании 2K Games объяснили, почему удалили проект с цифровых площадок, и их оправдание вряд ли понравится поклонникам игры.

Шутер Spec Ops: The Line больше не будет доступен в Steam и любых других цифровых магазинах, а также на платформах. Это связано с тем, что у 2K Games истек срок действия нескольких партнерских лицензий, связанных с игрой. Компания не желает продлевать их и влезать в разбирательства за конечные права на франшизу, поэтому серия Spec Ops, вероятно, официально мертва.

Как сообщается, игроки, купившие игру, по-прежнему могут загружать и играть в нее без каких-либо дополнительных преград на своей платформе. В 2K поблагодарили игроков за поддержку игры и огромное внимание к Spec Ops: The Line в течение целого десятилетия. Тем не менее сейчас издатель сосредоточен на разработке новых игр и возможностях для игроков.