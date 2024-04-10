SpellForce: Conquest of Eo обзавелась поддержкой модов

История этой игры начинается с того, как юный ученик великого мага получает важное задание от своего наставника. Тот поручает смельчаку священную миссию — разыскать легендарный Архипламень, артефакт столь ужасающей силы, что его обладатель получит безграничную власть над миром.

Путь предстоит нелёгкий — вашему герою придётся исколесить все закоулки огромного королевства Эо в поисках древней реликвии. Прорываться через раскалённые земли, брести по заснеженным горам, сражаться с чудовищами и разбойниками. А ещё — хитрить и манипулировать, ведь на Архипламень претендуют и другие волшебники. Их не остановят никакие жертвы в погоне за абсолютной властью, и вам тоже придётся замарать руки кровью... таков уж суровый мир королевства Эо.

Чтобы расширять сферу своего влияния в королевстве, вы должны постоянно искать и захватывать новые источники Архипламени. Эти места силы позволяют пополнять заклинаниями волшебный гримуар, создавать амулеты и артефакты, укреплять оборону волшебной башни.

Вообще, игровой процесс довольно разнообразен — придётся и сражаться в пошаговом режиме, контролируя отряды солдат и героев, и заниматься стратегией, планируя захват новых территорий. Ещё можно развивать торговлю, дипломатию с соседними королевствами, отслеживать интриги враждебных магов. Одним словом, это настоящая тактическая ролевая игра со множеством сюжетных линий и выбором путей развития.