SpellForce: Conquest of Eo обзавелась поддержкой модов

Последний патч для SpellForce: Conquest of Eo — это не только исправления и настройки; это путешествие в индивидуализацию и творчество. Это обновление, включающее более 80 улучшений, настроек баланса и исправлений ошибок, не только обогащает базовую игру и ее первый DLC Demon Scourge, но также обеспечивает поддержку модификаций на ПК, позволяя игрокам формировать свои приключения.
Чтобы начать создавать свои собственные моды, игроки теперь могут изучить Руководство разработчика модов и Руководство пользователя модов, которые удобно предоставляются в виде PDF-файлов в папке установки игры или доступны на форуме Steam. От создания новых предметов и статусных эффектов до разработки уникальных продвижений для юнитов, единственным ограничением является ваше воображение.
SpellForce: Conquest of Eo доступна для ПК, PS5 и Xbox Series S/X.
мод на русификацию уже есть?