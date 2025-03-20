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Spirit Crossing 2025 г.
Другой симулятор, Кооператив
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Netflix анонсировала Spirit Crossing - уютный симулятор жизни для мобильных устройств

butcher69 butcher69

Netflix и студия Spry Fox представили Spirit Crossing — кооперативный симулятор жизни для iOS и Android. Записаться на плейтест можно уже сейчас на официальном сайте проекта.

Создатели описывают игру как «уютное приключение, основанное на дружбе и сообществе». Игрокам предстоит обустраивать дом, строить вместе с друзьями, кататься на забавном поезде «Пушистик», участвовать в танцевальных вечеринках и музыкальных джем-сейшенах.

Spry Fox известна своими добрыми проектами, такими как Cozy Grove и Road Not Taken, поэтому можно ожидать приятную атмосферу и стильную визуальную подачу. Spirit Crossing станет частью каталога мобильных игр Netflix, доступных подписчикам сервиса без рекламы и микротранзакций.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Deowar

Очередной Стардьювели-клон, с элементами от Зельды и ничего не добавляющий от себя?

2
Кей Овальд

Выглядит плохо.

1
kedmaker
уютный симулятор жизни для мобильных устройств

Мир изменился и никогда не будет прежним...

0