Netflix анонсировала Spirit Crossing - уютный симулятор жизни для мобильных устройств

Netflix и студия Spry Fox представили Spirit Crossing — кооперативный симулятор жизни для iOS и Android. Записаться на плейтест можно уже сейчас на официальном сайте проекта.

Создатели описывают игру как «уютное приключение, основанное на дружбе и сообществе». Игрокам предстоит обустраивать дом, строить вместе с друзьями, кататься на забавном поезде «Пушистик», участвовать в танцевальных вечеринках и музыкальных джем-сейшенах.

Spry Fox известна своими добрыми проектами, такими как Cozy Grove и Road Not Taken, поэтому можно ожидать приятную атмосферу и стильную визуальную подачу. Spirit Crossing станет частью каталога мобильных игр Netflix, доступных подписчикам сервиса без рекламы и микротранзакций.