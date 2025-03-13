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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
7.5 173 оценки

Продажи кооперативного приключения Split Fiction за неделю достигли 2 млн копий

monk70
Новости

Hazelight и Electronic Arts потребовалось всего несколько дней, чтобы достичь еще одной вехи продаж со Split Fiction. Через социальные сети разработчик и издатель новой кооперативной игры с разделенным экраном объявил, что они продали более 2 миллионов копий Split Fiction.

После продажи более 1 миллиона копий за 2 дня, теперь сообщается, что они продали еще 1 миллион копий за следующие 5 дней.

По словам Hazelight, это «просто потрясающе. Спасибо всем нашим поклонникам, новым и старым, мы ценим ваш энтузиазм по поводу нашей игры».

Достижение подтверждает репутацию Hazelight как крупного лидера в сфере кооперативных игр. Под руководством Йозефа Фареса студия продолжает расширять границы смешивания интерактивного, глубокого повествования с инновационной игровой механикой.

2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Unicorling

Классная игра, прошли с удовольствием

2
Light of Tfuth
Продажи кооперативного приключения Split Fiction за неделю достигли 2 млн копий

Типичное безвкусие зумеров

0
Unicorling

Зумеры такое не играют, они даже не знают как включит ПК или консоль

2
Light of Tfuth Unicorling

А тогда аутисты бумеры или глупые школьники, выбирай сам

-1
Unicorling Light of Tfuth

Бумеры в игры не играют, они староваты

3
Light of Tfuth Unicorling

Ты в своём минимрке живёшь. ? в игры играют все, даже самые старенькие .

-1
Лидер Assassin Unicorling

не спорь с новорегом, это биомусор

0
Пользователь ВКонтакте

Легенду никто не переплюнет // Ryan-Kuper Begemot

0
Лидер Assassin

лучший пока что момент, я слева (который пердит)

-3