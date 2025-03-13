Продажи кооперативного приключения Split Fiction за неделю достигли 2 млн копий

Hazelight и Electronic Arts потребовалось всего несколько дней, чтобы достичь еще одной вехи продаж со Split Fiction. Через социальные сети разработчик и издатель новой кооперативной игры с разделенным экраном объявил, что они продали более 2 миллионов копий Split Fiction.
После продажи более 1 миллиона копий за 2 дня, теперь сообщается, что они продали еще 1 миллион копий за следующие 5 дней.
По словам Hazelight, это «просто потрясающе. Спасибо всем нашим поклонникам, новым и старым, мы ценим ваш энтузиазм по поводу нашей игры».
Достижение подтверждает репутацию Hazelight как крупного лидера в сфере кооперативных игр. Под руководством Йозефа Фареса студия продолжает расширять границы смешивания интерактивного, глубокого повествования с инновационной игровой механикой.
Классная игра, прошли с удовольствием
Типичное безвкусие зумеров
Зумеры такое не играют, они даже не знают как включит ПК или консоль
А тогда аутисты бумеры или глупые школьники, выбирай сам
Бумеры в игры не играют, они староваты
Ты в своём минимрке живёшь. ? в игры играют все, даже самые старенькие .
не спорь с новорегом, это биомусор
Легенду никто не переплюнет // Ryan-Kuper Begemot
лучший пока что момент, я слева (который пердит)