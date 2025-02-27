Прохождение основной сюжетной линии Split Fiction займет 12-14 часов

До выхода Split Fiction от Hazelight Studios и EA осталось совсем немного времени — кооперативное экшен-приключение выйдет 6 марта на PS5, Xbox Series X/S и PC. В преддверии релиза появляются новые подробности об игре.

Креативный директор Юсеф Фарес в интервью MinnMax рассказал, что основная сюжетная линия займет примерно 12-14 часов, что сопоставимо с предыдущей игрой студии, It Takes Two. Однако с учетом побочного контента прохождение может увеличиться до 16-17 часов.

Хотя Фарес не раскрыл деталей дополнительных активностей, он подчеркнул, что игроки не захотят их пропускать. Split Fiction обещает захватывающее кооперативное приключение в фирменном стиле Hazelight, и уже совсем скоро геймеры смогут оценить его лично.