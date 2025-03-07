Вышел нейросетевой русификатор для Split Fiction

Вчера состоялся релиз кооперативной адвенчуры Split Fiction от студии Hazelight - создателей A Way Out и It Takes Two.

К сожалению игра вышла без поддержки русского языка, однако пользователь olddude оперативно выпустил нейросетевой перевод для игры. Сообщается, что русификатор был создан с помощью нейросети Gemini, которая на данный момент является одним из лучших инструментов для автоматизированного перевода игр.

Русификатор можно скачать с нашего сайта: