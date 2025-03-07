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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
6.4 68 оценок

Вышел нейросетевой русификатор для Split Fiction

AceTheKing
Новости

Вчера состоялся релиз кооперативной адвенчуры Split Fiction от студии Hazelight - создателей A Way Out и It Takes Two.

К сожалению игра вышла без поддержки русского языка, однако пользователь olddude оперативно выпустил нейросетевой перевод для игры. Сообщается, что русификатор был создан с помощью нейросети Gemini, которая на данный момент является одним из лучших инструментов для автоматизированного перевода игр.

Русификатор можно скачать с нашего сайта:

Split Fiction "Русификатор текста (машинный)" {olddude}
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
averma_n

уже ? ещё даже игры на торенте нет

0
Шрек и осел vs CD Project

В принципе, для такой игры и нейронки хватит

-1