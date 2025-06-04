Объявлена дата выхода Splitgate 2 - релиз уже скоро

Разработчики из 1047 Games неожиданно объявили официальную дату выхода Splitgate 2 — и ждать осталось совсем недолго. На ПК, PlayStation и Xbox игра появится уже 6 июня, всего через несколько дней.

Проект позиционируется как развитие оригинального Splitgate, в котором механика порталов была органично встроена в динамичный шутер. По словам создателей, новая часть полностью переработана — от движка до ключевых игровых систем.

Кроме того, студия анонсировала крупный сюрприз, связанный с игрой, который будет раскрыт во время шоу Summer Game Fest. Пока неизвестно, о чём именно идёт речь, но разработчики намекают, что это будет ключевая часть игрового опыта Splitgate 2.

До самого релиза игроки могут опробовать открытую бета-версию, уже доступную на всех целевых платформах. В ней можно протестировать разнообразные карты, оружие и режимы, которые войдут в финальную версию.

Главная ставка в Splitgate 2 — это динамика и свобода передвижения. Быстрая реакция, продуманное использование порталов и точная стрельба — вот что определяет успех в матчах. Игра намерена выделиться на фоне других шутеров своей скоростью, вертикальностью и тактической глубиной.