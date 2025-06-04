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Splitgate 2 22.05.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
3.8 21 оценка

Объявлена дата выхода Splitgate 2 - релиз уже скоро

butcher69 butcher69

Разработчики из 1047 Games неожиданно объявили официальную дату выхода Splitgate 2 — и ждать осталось совсем недолго. На ПК, PlayStation и Xbox игра появится уже 6 июня, всего через несколько дней.

Проект позиционируется как развитие оригинального Splitgate, в котором механика порталов была органично встроена в динамичный шутер. По словам создателей, новая часть полностью переработана — от движка до ключевых игровых систем.

Кроме того, студия анонсировала крупный сюрприз, связанный с игрой, который будет раскрыт во время шоу Summer Game Fest. Пока неизвестно, о чём именно идёт речь, но разработчики намекают, что это будет ключевая часть игрового опыта Splitgate 2.

До самого релиза игроки могут опробовать открытую бета-версию, уже доступную на всех целевых платформах. В ней можно протестировать разнообразные карты, оружие и режимы, которые войдут в финальную версию.

Главная ставка в Splitgate 2 — это динамика и свобода передвижения. Быстрая реакция, продуманное использование порталов и точная стрельба — вот что определяет успех в матчах. Игра намерена выделиться на фоне других шутеров своей скоростью, вертикальностью и тактической глубиной.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
crawlingroof

Для шутана трейлер прям, ми ми ми

Ammati

Трейлер конечно прям сделали словно какой, то сюжетную игру преподносят. И выглядит весьма не плохо.
Сама игра цветастая сесионка с напиханными механиками из всех шутеров современных для молодёжи. Сверху как бонус порталы. И если верить отзывам, очень спорная ерунда.