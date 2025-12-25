ARC Raiders погружаются в оффлайн: массовый сбой серверов на католическое Рождество

Игроки ARC Raiders столкнулись с крупным отключением серверов, которое помешало многим присоединиться к матчам и получить доступ к сети. Проблемы с подключением начались ещё в полночь 25 декабря, а основной поток жалоб на Downdetector зафиксирован в 4:05 по московскому времени. При попытке входа в игру пользователи видят уведомления о недоступности серверов, а те, кто успел подключиться ранее, жалуются на нестабильный онлайн, сбои в обновлении инвентаря и разрывы матчей.

Embark Studios уже прокомментировала ситуацию но сроки его устранения не предоставило. Это уже второй крупный коллапс серверов со времени релиза игры 30 октября 2025 года. Ситуацию усугубляет совпадение с католическим Рождеством — многие геймеры планировали провести день за игровыми сессиями, а технический персонал студии может быть недоступен.

Несмотря на сбои, ARC Raiders продолжает удерживать высокие показатели онлайн и остаётся в топ‑10 Steam по количеству игроков.