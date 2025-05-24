Открытая бета-версия Splitgate 2 стартовала на ПК и консолях

Открытая бета-версия Splitgate 2 от 1047 Games уже стартовала на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Игра работает на Unreal Engine 5 и сохраняет фирменную механику порталов, позволяющую создавать телепорты прямо на поле боя.

Новый шутер предлагает три уникальные фракции: Aero — для игроков, предпочитающих скорость и агрессию; Meridian — для тех, кто фокусируется на поддержке и защите; и Sabrask, использующих тактические возможности вроде умных стен и осколочных гранат.

В бете доступны девять карт, три режима, редактор уровней «Лаборатория», новое оружие и боевой пропуск. Игроки могут уже сейчас оценить обновлённый геймплей, а летом ожидается полноценный релиз с новыми режимами и «огромным сюрпризом» от разработчиков.