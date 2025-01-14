Студия-разработчик 1047 Games стремится сделать Splitgate 2 уникальным проектом

Разработчик 1047 Games стремится сделать Splitgate 2 уникальным проектом, выходящим за рамки вдохновителей оригинала, таких как Halo и Portal. В интервью PCGamer креативный директор Ян Проулкс рассказал о планах студии на развитие игры и преодоление ограничений первой части.

Изначальный слоган «Halo встречает Portal» отражал маркетинговые реалии: небольшой бюджет и молодую команду. Теперь, с расширенными ресурсами, студия хочет, чтобы Splitgate 2 воспринималась как самостоятельный проект. «Мы уважаем вдохновение, но хотим создать свою уникальную игру», — подчеркнул Проулкс.

Главная цель разработчиков — повысить долговечность проекта. Оригинальная Splitgate, хоть и собрала 92 % положительных отзывов в Steam, страдала от низкого долгосрочного удержания игроков. Многие оставались в игре на несколько недель, но затем возвращались к крупным проектам, как Apex Legends и Fortnite.

Проулкс подчеркнул важность динамичного подхода к обновлениям и управления игровым процессом. Новый проект ориентируется на лучшие практики успешных игр с живым сервисом, чтобы обеспечить постоянное вовлечение игроков.

Недавний трейлер показал захватывающий геймплей Splitgate 2, с акцентом на порталы, взаимодействие оружия с ними и высокую динамику. Разработка обещает перенести механику порталов на новый уровень, создавая уникальный опыт.

Релиз Splitgate 2 запланирован на 2025 год для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.