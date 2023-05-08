Симулятор восстановления спортивных объектов Sports: Renovations получил обзорный геймплейный трейлер ©

Sports: Renovations, грядущая сюжетная игра-реноватор от разработчика Goat Gamez и издателя Movie Games, сегодня получила новый трейлер с подробным обзором игрового процесса. Разработчики также открыли регистрацию на игровые тесты в Steam.

Sports: Renovations — это сюжетная игра, которая позволяет игрокам раскрыть свой творческий потенциал и страсть к спорту. Это игра не только для опытных геймеров. Это отлично подходит для любителей спорта, даже для тех, кто обычно не играет в видеоигры.

Вы — команда ремонтников из одного человека, нанятая для уборки, ремонта и украшения различных спортивных объектов. Старые заброшенные стадионы, арены, спортивные залы, бассейны и многое другое ждут, когда вы дадите им новую жизнь.

Каждый объект рассказывает свою историю, которую вы узнаете, найдя памятные вещи и поговорив со своими клиентами и опытным спортивным журналистом. Вдохните жизнь в забытые места и узнайте, как работает спорт из-за кулис.