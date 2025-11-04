Авторы Squad признали ошибки: разработчики обещают прислушиваться к сообществу

Тактический шутер Squad, известный своей хардкорной реалистичной механикой, столкнулся с проблемой доверия со стороны игроков. Несмотря на общий рейтинг 84% в Steam, недавние отзывы стали «смешанными», что стало тревожным сигналом для разработчика Offworld.

Дастин «SgtRoss» Росс, ранее руководивший проектом, объявил о перестройке команды: теперь он возглавляет отдел по развитию сообщества, цель которого — активно прислушиваться к отзывам игроков и внедрять их в процесс разработки. «Доверие было подорвано, и это наша вина», — подчеркнул Росс, признавая недовольство фанатов, которые жаловались на игнорирование отзывов, поспешные обновления и нерешённые проблемы.

Исполнительный продюсер Питер Морис займёт место руководителя разработки, чтобы вернуть Squad к его истокам — увлеченному сообществу. Первым шагом станет опрос игроков, который поможет понять, чего им не хватает, а также регулярные «небольшие, но значимые обновления».

Особое внимание разработчики уделят транспортным средствам: планируется серия улучшений управления и настройки, которые будут тестироваться вместе с сообществом в течение ближайших трёх месяцев. Морис обещает открытость, прозрачные обновления и постоянное обсуждение изменений с игроками.

Offworld благодарит фанатов за активность и за то, что они помогают поддерживать качество проекта. Команда признаёт ошибки прошлого и делает шаги к восстановлению доверия, надеясь вернуть Squad на путь увлекательной и честной тактической игры.