Создатели Squadron 42 не уверены, что игра выйдет в 2026 году

Контент-директор Cloud Imperium Games Джаред Хакаби выразил неопределённость относительно релиза долгожданной кампании Squadron 42 в 2026 году.

Во время стрима Star Citizen Live Хакаби заявил, что команда "сделает всё возможное", но избежал конкретных обещаний. При этом разработчики не планируют показывать игру на предстоящем CitizenCon 11 октября, что вызывает беспокойство сообщества.

Игроки интерпретировали это как признак возможного переноса на 2027 год, отметив отсутствие традиционной маркетинговой активности за год до заявленного релиза. Хакаби позже уточнил, что не хотел намекать на задержку, однако скептицизм игроков оправдан - проект разрабатывается с 2010 года и уже неоднократно откладывался.