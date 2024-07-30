Празднование юбилея STALCRAFT: X в самом разгаре - "Битва стримеров" началась!

Авторы STALCRAFT: X с размахом отмечают десятый день рождения, устроив настоящий праздник для всех фанатов. Начиная с 29 июля и до 4 августа игроки и известные стримеры могут выполнять задания и бороться за крутые призы.

В течение этой недели лучшие стримеры будут демонстрировать свое мастерство, выполняя внутриигровые испытания вместе со своими зрителями. Среди участников такие имена, как Dunduk, BULLSEYE, makataO, Recrent, WELOVEGAMES, orkpod, DMITRY_BALE, StopGameRu, nogpyra, C_a_k_e, VooDooSh, DreadzTV, tabula_russia, goodoq, ZakvielChannel, follentass и buster!

Играя в STALCRAFT: X, игроки могут выполнять различные специальные испытания, зарабатывая юбилейные билеты, и получить шанс выиграть крутые призы! Испытания видны в отдельном внутриигровом интерфейсе “Битва стримеров”.

Расписание события следующее:

С 29 июля в 12:00 МСК – игроки могут выбрать любимого стримера, присоединиться к его команде и начать выполнять испытания. Для стримера выдается ограниченное количество испытаний в день, для игроков – неограниченное.

3 августа в 23:59 МСК – закрывается возможность выполнять испытания и, соответственно, зарабатывать билеты как для игроков, так и для стримеров.

4 августа в 18:00 МСК – лайв-стрим с розыгрышем призов от компании EXBO на Twitch и YouTube каналах.

Среди призов:

Игровой ПК на базе Ryzen 7 7800X3D, RTX 4070 Ti Super, 64GB DDR5, 2.5TB SSD M.2 в стилизованном под STALCRAFT: X корпусе;

Игровой ноутбук Intel Core i7 13650HX, RTX 4070 8GB, 32GB DDR5, 1TB SSD, дисплей с частотой обновления экрана 240 Гц;

iPhone 15 Pro Max;

Steam Deck OLED;

Монитор MSI Optix;

Клавиатура MSI Vigor, мышь Logitech G502 HERO, кастомный коврик;

Гарнитура игровая LOGITECH ZONE Vibe 100

и многое другое!

Подробнее о мероприятии можно узнать на специальной странице.