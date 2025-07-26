STALCRAFT: X снова доступна в Steam

Многопользовательский шутер STALCRAFT, теперь известный как STALCRAFT: X, вернулся в каталог магазина Steam. Ранее игра была временно недоступна на этой платформе.

Возвращение проекта совпало с появлением на его странице кнопки Загрузить Demo. На данный момент нет точной информации о её назначении. Игроки предполагают, что это может быть связано с предоставлением доступа к открытому тестовому серверу (ОТС) через платформу Valve или возможностью опробовать демонстрационную версию игры. В прошлом для STALCRAFT уже выпускалась демоверсия, которая была приурочена к бета-тестированию в 2022 году.