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STALCRAFT: X 04.12.2014
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Открытый мир
6.7 195 оценок

STALCRAFT: X снова доступна в Steam

Extor Menoger Extor Menoger

Многопользовательский шутер STALCRAFT, теперь известный как STALCRAFT: X, вернулся в каталог магазина Steam. Ранее игра была временно недоступна на этой платформе.

Возвращение проекта совпало с появлением на его странице кнопки Загрузить Demo. На данный момент нет точной информации о её назначении. Игроки предполагают, что это может быть связано с предоставлением доступа к открытому тестовому серверу (ОТС) через платформу Valve или возможностью опробовать демонстрационную версию игры. В прошлом для STALCRAFT уже выпускалась демоверсия, которая была приурочена к бета-тестированию в 2022 году.

50
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Ну так игра калл оно и понятно // Валера Монолит

34
Knoweryuga

И потому у неё онлайн в десятки тысяч человек?
Вполне хорошая игра, особенно если убрать стереотипы, например, про донат
Да, к разрабам есть вопросы, но тем не менее видно, что стараются/развиваются и прогресс есть
Но это ММО, отсюда и все вытекающие

12
Kalaka Whitewing Knoweryuga

Куча мух = хорошая игра?

12
Knoweryuga Kalaka Whitewing

Это как минимум показатель заинтересованности игроков
И если посмотреть статистику популярных(или ранее крайне популярных игр) и сопоставить количество игроков, то, наверное, можно делать выводы?
А пока я вижу мышление ребёнка и ответ в стиле - Всё **вно, не играл, но осуждаю
Примеры приводить надо, или сам справишься?

5
Избранный Иноса

Ребят, если трезво - как проект? Видел в стиме, но никогда не притрагивался. Времени не так много, поэтому сам не щупал.

5
Knoweryuga

ММО лутер-шутер, то есть время поглощает значительно
Не припомню ни одной похожей игры, если есть тяга к ММО и шутерам в открытом мире в стиле Сталкера и кубовым визуалом Майнкрафта - вперед

5
DezkQ

Деревянный ф2п шутан, в стилистике майкрафта, который идет на коробке из под пиццы с нарисованным монитором а следовательно какая там аудитория ? Правильно: Визжащие 12-ти летние Нагибаторы-228 МАЙНКЛАФТМАЯЖИЗНЬ!

11
Fedaykin DezkQ

Зря написали такое. Сейчас же накидают дизлайков.

13