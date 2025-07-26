STALCRAFT: X снова доступна в Steam

Многопользовательский шутер STALCRAFT, теперь известный как STALCRAFT: X, вернулся в каталог магазина Steam. Ранее игра была временно недоступна на этой платформе.
Возвращение проекта совпало с появлением на его странице кнопки Загрузить Demo. На данный момент нет точной информации о её назначении. Игроки предполагают, что это может быть связано с предоставлением доступа к открытому тестовому серверу (ОТС) через платформу Valve или возможностью опробовать демонстрационную версию игры. В прошлом для STALCRAFT уже выпускалась демоверсия, которая была приурочена к бета-тестированию в 2022 году.
Ну так игра калл оно и понятно // Валера Монолит
И потому у неё онлайн в десятки тысяч человек?
Вполне хорошая игра, особенно если убрать стереотипы, например, про донат
Да, к разрабам есть вопросы, но тем не менее видно, что стараются/развиваются и прогресс есть
Но это ММО, отсюда и все вытекающие
Куча мух = хорошая игра?
Это как минимум показатель заинтересованности игроков
И если посмотреть статистику популярных(или ранее крайне популярных игр) и сопоставить количество игроков, то, наверное, можно делать выводы?
А пока я вижу мышление ребёнка и ответ в стиле - Всё **вно, не играл, но осуждаю
Примеры приводить надо, или сам справишься?
Ребят, если трезво - как проект? Видел в стиме, но никогда не притрагивался. Времени не так много, поэтому сам не щупал.
ММО лутер-шутер, то есть время поглощает значительно
Не припомню ни одной похожей игры, если есть тяга к ММО и шутерам в открытом мире в стиле Сталкера и кубовым визуалом Майнкрафта - вперед
Деревянный ф2п шутан, в стилистике майкрафта, который идет на коробке из под пиццы с нарисованным монитором а следовательно какая там аудитория ? Правильно: Визжащие 12-ти летние Нагибаторы-228 МАЙНКЛАФТМАЯЖИЗНЬ!
Зря написали такое. Сейчас же накидают дизлайков.