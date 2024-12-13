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STALCRAFT: X 04.12.2014
Экшен, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица, Открытый мир
6.7 148 оценок

STALCRAFT: X удивляет на The Game Awards: новая глава PvE-контента

PlayGround.ru
Новости

На прошедшей церемонии The Game Awards неожиданно отметились создатели MMO-шутера STALCRAFT: X. Они представили трейлер нового игрового режима — “Операции”, который начнёт выходить поэтапно в 2025 году.

“Операции” — это новый PvE-режим, где команды из трёх игроков будут отправляться в захватывающее путешествие по Зоне. Разработчики обещают насыщенные данжи с непредсказуемыми задачами, уникальными врагами, мини-боссами и разнообразными модификаторами сложности. В отличие от текущего акцента на PvP, это будет первый масштабный PvE-контент, который давно ждали поклонники игры.

Новый режим предполагает не только выполнение миссий, но и глубокую проработку геймплея: бесконечную сложность, интересные способности у противников и щедрые награды.Больше подробностей об «Операциях» и других нововведениях разработчики рассказывают в своих заметках

Кстати, сегодня в игре стартует зимний ивент, который преобразит всю Зону. Игроков ждут праздничная атмосфера и тематические активности!

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
PolGhost

Сколько же они денег со школьников гребут, раз смогли купить себе место на TGA...

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