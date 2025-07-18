В Steam возникли проблемы с доступом к STALCRAFT



Пользователи онлайн-шутера STALCRAFT столкнулись с трудностями при попытке запуска игры через платформу Steam. Проект оказался недоступен для загрузки или покупки, хотя его страница в магазине некоторое время оставалась видимой.



Разработчики из студии EXBO оперативно отреагировали на ситуацию, подтвердив наличие проблемы. В своих официальных каналах, включая сообщество в Steam, команда сообщила, что находится в контакте с представителями Valve для максимально быстрого разрешения вопроса и восстановления доступа. Причины, по которым игра была убрана из магазина, на данный момент не уточняются.



В качестве временного решения студия предложила игрокам использовать официальный лаунчер проекта, который можно скачать с сайта игры. Этот способ позволяет войти в игру, используя свою учетную запись Steam, что обеспечивает сохранение всего достигнутого прогресса.



Игровое сообщество активно обсуждает произошедшее. Одна из популярных версий связывает инцидент с недавней масштабной чисткой, которую Valve проводит в своем магазине. Однако STALCRAFT, будучи MMO-шутером, не относится к тем категориям игр, на которые обычно нацелены подобные меры, что делает эту теорию маловероятной. Разработчики продолжают работу над восстановлением полного доступа к игре в Steam.