Автор фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. показал локацию Янтарь

Сейчас разработчик трудится над новым роликом, посвященным модификации
Автор модификации S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update, ремастера оригинальной игры 2007 года, поделился скриншотами локации Янтарь. В ближайшее время он выпустит новый ролик, посвященный проекту.
Дата релиза S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update пока неизвестна. До этого автор показал, как выглядят обновленные NPC, а также пейзажи Зоны.
Как мододел скажу: работа была сделана титаническая
Какой это янтарь это скорее церковь на болоте.
Так это же Затон.Недалеко от Скадовска
Это не Янтарь
Так это же вроде Тёмная Долина, разве нет? Или как-то переработанный янтарь, без Янтаря
Все красиво, без вопросов, но сюжетно это тот же ТЧ, который уже в печенках.
Красиво как правило обычно всё на скринах.
Выглядит очень даже, хотя локацию не узнал.
Хотя бы фанаты вне политики! Уважаемо! Сидят и чисто пилят моды всякие, молодцом, наши люди!
Видите снорков в траве? А они есть