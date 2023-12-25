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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
Экшен, Ролевая, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 15 850 оценок

Автор фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. показал локацию Янтарь

Simple Jack
Новости

Сейчас разработчик трудится над новым роликом, посвященным модификации

Автор модификации S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update, ремастера оригинальной игры 2007 года, поделился скриншотами локации Янтарь. В ближайшее время он выпустит новый ролик, посвященный проекту.

Дата релиза S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update пока неизвестна. До этого автор показал, как выглядят обновленные NPC, а также пейзажи Зоны.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Сталкер Модник

Как мододел скажу: работа была сделана титаническая

4
saa0891

Какой это янтарь это скорее церковь на болоте.

4
Lvinomord

Так это же Затон.Недалеко от Скадовска

2
Banamba

Это не Янтарь

1
darkMarshall

Так это же вроде Тёмная Долина, разве нет? Или как-то переработанный янтарь, без Янтаря

1
Walkan90

Все красиво, без вопросов, но сюжетно это тот же ТЧ, который уже в печенках.

0
Sidorovich12

Красиво как правило обычно всё на скринах.

0
Кей Овальд

Выглядит очень даже, хотя локацию не узнал.

0
Макс Макс 007

Хотя бы фанаты вне политики! Уважаемо! Сидят и чисто пилят моды всякие, молодцом, наши люди!

0
QD19

Видите снорков в траве? А они есть

0