На S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl реализован многопользовательский гоночный режим "Race" ©

Команда разработчиков проекта «Death Raid» объявляет о релизе многопользовательского гоночного режима «Race», который базируется на платформе игры «S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl».



Модификация предлагает игрокам четыре потрясающие авторские локации и свыше пятнадцати разнообразных видов транспорта. Благодаря невероятному разнообразию средств передвижений и локаций, каждый заезд будет уникален, а также потребует от игроков адаптации к различным условиям. Гоночный режим позволит игрокам испытать настоящую борьбу на трассе и доказать свое мастерство в управлении автомобилем.

Поиграть в модификацию мы можете зайдя в Сетевую игру «S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl». Ничего не нужно самому скачивать, вам всего лишь нужно будет выбрать один сервер из пяти и нажать ПОДКЛЮЧИТЬСЯ, после чего начнется автоматическая загрузка модификации.