На S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl реализован многопользовательский гоночный режим "Race"

Команда разработчиков проекта «Death Raid» объявляет о релизе многопользовательского гоночного режима «Race», который базируется на платформе игры «S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl».
Модификация предлагает игрокам четыре потрясающие авторские локации и свыше пятнадцати разнообразных видов транспорта. Благодаря невероятному разнообразию средств передвижений и локаций, каждый заезд будет уникален, а также потребует от игроков адаптации к различным условиям. Гоночный режим позволит игрокам испытать настоящую борьбу на трассе и доказать свое мастерство в управлении автомобилем.
Поиграть в модификацию мы можете зайдя в Сетевую игру «S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl». Ничего не нужно самому скачивать, вам всего лишь нужно будет выбрать один сервер из пяти и нажать ПОДКЛЮЧИТЬСЯ, после чего начнется автоматическая загрузка модификации.
Как то проходил мод Лост Альфа, и удирал на Ниве от вертолета, попутно уворачиваясь от стреляющих в меня военных. Или как выдул две бутылки водки, и прорывался через блокпост наемников на Москвиче. Вот это я понимаю гонки, все в духе Сталкера, а в новости какая то ерунда. Есть десятки гонок с мультиплеером, где это реализовано намного лучше
Не любитель подобных модификаций, напихают дофига реализма и дэбильных эффектов, аж поиграть спокойно невозможно. Помню этот квест, у меня пригорело с него)
Так потом пришлось прятаться от вертушки на болоте среди камышей, как же она душила своей стрельбой. Но мод стоил того, и таких много, главное не путать с теми что завязаны на оружии, там действительно жесть
Лост альфа был отличный мод,очень долго делали его,но оно того стоило,сейчас жду только ремастер Тень чернобыля апдейт,должен выйти до конца года.
Зачем? Автор ремастера просто переносит игру на новый движок, но сам контент остается неизменным и содержит всего пару новых персонажей. Не проще ли просто скачать несколько графических модов? Другое дело Лост Альфа или другие сюжетные моды, дополняющие мир. Враги нормально респаунятся, артефакты появляются после выброса, несколько новых локаций и измененные старые, можно даже ездить между ними на автомобиле. Вот где настоящий Сталкер
Минусы ставят Тушканы
,даже онлайн есть вроде,что то новое
Лучшая игра после гта5. Все должны молится на сталкер, они перевернут игровой мир. Жаль что нфт убрали я бы задонатил пары сонет
Чёрный юмор ?
Истина есть в твоих словах
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - Игра года 2007, IMHO
Минусы ставят Кровососы
бага !!!
Ммм, сколько же недовольных ОПдр0ч3р0в, солянщиков поставило минусы. Для начала лучше бы сделали что-то своё, чем критиковать нормальные модификации.