Афера на миллиард: суммарный бюджет Star Citizen приближается к миллиарду долларов

Космический симулятор Star Citizen от студии Cloud Imperium Games приближается к исторической отметке в $1 миллиард, привлеченных от сообщества. Сейчас общая сумма финансирования превышает $927 миллионов. При сохранении текущих темпов игра преодолеет миллиардный рубеж примерно в середине 2026 года.
Первоначально проект финансировался через краудфандинговую кампанию, однако теперь основными источниками дохода стали микротранзакции, платный доступ к альфа-версии и продажа виртуальных космических кораблей, цена на которые может достигать десятков тысяч долларов.
С момента анонса прошло уже 13 лет. В августе 2025 года глава студии Крис Робертс заявил, что полноценный релиз игры может состояться в 2027 или 2028 году. Сюжетная компания Squadron 42, в свою очередь, может выйти в 2026 году. Однако сроки релиза уже неоднократно сдвигались.
Может состоится. А может и не состоится. А может пошёл ты?
человечество скорее уже в космос выйдет и освоит галактику а потомки криса все будут собирать деньги на стар ситизен ))
Скам столетия)) Вот интересно, самые дорогие игры в истории до этого, от крупнейших студий, стоили что-то в районе 300 лямов, например тот же Киберпанк. Что же мы там такое волшебное увидим на релизе с бюджетом в миллиард? Я так понимаю, увидим мы несколько яхт у разраба))
Когда игра релизнется по настоящему (т.е. будет введено хотя бы всё то, что было обещано при сборах), то она уже будет морально устаревшей. А значит в пору будет начинать сбор на SC II! :)))
Ну, это надо посмотреть. Мне нравится в стар ситезене, что это прям действительно симулятор, со всей этой интеративностью, а актулизировать графику можно, Ева онлайн этим уже давно занимается.
Но вот честно, когда пробовал, было ощущение, что просто играешь в какой-то сырой ранний доступ, от инди разрабов, которые смогли ну чуть лучше, чем остальные. Денег, про которые сказано в статье, на экране нет и близко. Лучше поиграть в какой нибудь коопный Jump Space, если хочется космо-приключения, она по крайней мере не надоедает так быстро, а эмоций дает больше.
Иронично, что уже успел прибежать чел и накидать всем клоунов... Видимо продал квартиру в центре Москвы, что бы купить самый топовый корабль в игре, но игру ещё ждать 5 лет в лучшем случае. :( Да, понимаю парнягу, жаль этого добряка.
Странно что фильм не сняли про это ещё 🤣🤣🤣 Лохотрон 42
Цифровые молочные фермы - самые прибыльные молочные фермы.
Да, это феномен нашего времени. Но меня больше поражает не сам проект. Скам был всегда и будет, но я искренне не понимаю людей, которые защищают проект продолжая платить, а по итогу получили за 13 лет альфа-версию с 10% обещанного в лучшем случае. Я знаю, верить в сказку - приятно, но когда тебе прямо испражняются в лицо, при этом за твои же деньги, это уже извращение, как минимум...
Они же вроде как ещё и играют в эту забагованную альфу сотни часов
На самом деле жаль этих людей, без иронии и подколов. Сейчас столько крутых и культовых проектов, а они прожигают жизнь в вакууме (в прямом и переносном смысле). Им просто рассказали о том красивом и крутом мамонте, которого забьют и приготовят на великий пир, а пока что бросили гнилую кость, а они и рады... Это грустно.
До сих пор смешно, что эту хрень обещали в начале компании по сбору средств выпустить ещё в 2015 году.
Мало. Космонавты должны донатить больше, а то в наше время игры стоят сотни миллионов, а этот лохотрон 13 лет с них деньги собирает. Несолидно.
🤣
Сюжетная компания Squadron 42 никогда не выйдет.
Гениально. Будет забавно, если Star Citizen переживёт WoW, но так и не релизнётся