Афера на миллиард: суммарный бюджет Star Citizen приближается к миллиарду долларов

Космический симулятор Star Citizen от студии Cloud Imperium Games приближается к исторической отметке в $1 миллиард, привлеченных от сообщества. Сейчас общая сумма финансирования превышает $927 миллионов. При сохранении текущих темпов игра преодолеет миллиардный рубеж примерно в середине 2026 года.

Первоначально проект финансировался через краудфандинговую кампанию, однако теперь основными источниками дохода стали микротранзакции, платный доступ к альфа-версии и продажа виртуальных космических кораблей, цена на которые может достигать десятков тысяч долларов.

С момента анонса прошло уже 13 лет. В августе 2025 года глава студии Крис Робертс заявил, что полноценный релиз игры может состояться в 2027 или 2028 году. Сюжетная компания Squadron 42, в свою очередь, может выйти в 2026 году. Однако сроки релиза уже неоднократно сдвигались.