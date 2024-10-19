Для Star Citizen вышло масштабное обновление 3.24.2

Для космического симулятора Star Citizen вышло масштабное обновление 3.24.2.

Основные изменения:

Новые волосы, бороды, татуировки и пирсинг, более 20 новых дополнительных "шаблонов ДНК" для создания персонажей.

Новые кислотные и скалистые пещеры

Новая логика появления ангара

Обновление перемещения на квантовом двигателе и расход и стоимость топлива

Улучшена читаемость звёздной карты для Польского языка

Убрана потеря репутации при отказе от миссии по перевозке.

Добавлены в игру новые корабли Zeus Mk II CL и ES

Переделка HUD и MFD кораблей

Устранение загромождения маркерами на экране

Новые группировки оружия

В игровые магазины добавлены дополнительные корабли и техника для покупки за внутриигровую валюту

Дальнейшая балансировка производительности, боя и здоровья корабля

Переработка многофункционального тягового луча и обновления пользовательского интерфейса

Изменён баланс оружия для FPS

Полное описание изменений вы можете прочитать на официальном сайте (на английском языке). Как всегда первая версия обновления оставляет желать лучшего, да и сами сервера не справились с наплывом игроков, желающих опробовать изменения. Поэтому стоит подождать фиксов.