Для Star Citizen вышло масштабное обновление 3.24.2

Для космического симулятора Star Citizen вышло масштабное обновление 3.24.2.
Основные изменения:
- Новые волосы, бороды, татуировки и пирсинг, более 20 новых дополнительных "шаблонов ДНК" для создания персонажей.
- Новые кислотные и скалистые пещеры
- Новая логика появления ангара
- Обновление перемещения на квантовом двигателе и расход и стоимость топлива
- Улучшена читаемость звёздной карты для Польского языка
- Убрана потеря репутации при отказе от миссии по перевозке.
- Добавлены в игру новые корабли Zeus Mk II CL и ES
- Переделка HUD и MFD кораблей
- Устранение загромождения маркерами на экране
- Новые группировки оружия
- В игровые магазины добавлены дополнительные корабли и техника для покупки за внутриигровую валюту
- Дальнейшая балансировка производительности, боя и здоровья корабля
- Переработка многофункционального тягового луча и обновления пользовательского интерфейса
- Изменён баланс оружия для FPS
Полное описание изменений вы можете прочитать на официальном сайте (на английском языке). Как всегда первая версия обновления оставляет желать лучшего, да и сами сервера не справились с наплывом игроков, желающих опробовать изменения. Поэтому стоит подождать фиксов.
Сколько этот патч пилили? Лет 7?
Пилили не патч а деньги с лохов и того хомячья что на этот развод до сих пор ведутся 🤣🤣🤣
ага // Данила Мудров
Не очень понимаю всё это нытьё от игроков.
Которые даже не играют в эту игру. // Александр Дельтазавр