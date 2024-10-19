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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.9 1 054 оценки

Для Star Citizen вышло масштабное обновление 3.24.2

Zere
Новости

Для космического симулятора Star Citizen вышло масштабное обновление 3.24.2.

Основные изменения:

  • Новые волосы, бороды, татуировки и пирсинг, более 20 новых дополнительных "шаблонов ДНК" для создания персонажей.
  • Новые кислотные и скалистые пещеры
  • Новая логика появления ангара
  • Обновление перемещения на квантовом двигателе и расход и стоимость топлива
  • Улучшена читаемость звёздной карты для Польского языка
  • Убрана потеря репутации при отказе от миссии по перевозке.
  • Добавлены в игру новые корабли Zeus Mk II CL и ES
  • Переделка HUD и MFD кораблей
  • Устранение загромождения маркерами на экране
  • Новые группировки оружия
  • В игровые магазины добавлены дополнительные корабли и техника для покупки за внутриигровую валюту
  • Дальнейшая балансировка производительности, боя и здоровья корабля
  • Переработка многофункционального тягового луча и обновления пользовательского интерфейса
  • Изменён баланс оружия для FPS

Полное описание изменений вы можете прочитать на официальном сайте (на английском языке). Как всегда первая версия обновления оставляет желать лучшего, да и сами сервера не справились с наплывом игроков, желающих опробовать изменения. Поэтому стоит подождать фиксов.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Чизбургер

Сколько этот патч пилили? Лет 7?

2
Destroited

Пилили не патч а деньги с лохов и того хомячья что на этот развод до сих пор ведутся 🤣🤣🤣

2
Пользователь ВКонтакте

ага // Данила Мудров

0
Пользователь ВКонтакте

Не очень понимаю всё это нытьё от игроков.
Которые даже не играют в эту игру. // Александр Дельтазавр

0