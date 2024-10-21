На CitizenCon показали целый час геймплея сюжетной кампании Squadron 42

Squadron 42 — долгожданная однопользовательская кампания из амбициозной игры Star Citizen. Во время последнего мероприятия CitizenCon компания Cloud Imperium Games рассказала новости об игре.

Cloud Imperium Games наконец-то назвала примерную дату релиза игры: Squadron 42 выйдет в 2026 году. Кроме того, создатели показали более 1 часа игрового процесса, продемонстрировав пролог игры.

В актерский состав игры входят: