На CitizenCon показали целый час геймплея сюжетной кампании Squadron 42

Squadron 42 — долгожданная однопользовательская кампания из амбициозной игры Star Citizen. Во время последнего мероприятия CitizenCon компания Cloud Imperium Games рассказала новости об игре.
Cloud Imperium Games наконец-то назвала примерную дату релиза игры: Squadron 42 выйдет в 2026 году. Кроме того, создатели показали более 1 часа игрового процесса, продемонстрировав пролог игры.
В актерский состав игры входят:
- Иэн Дункан - Игрок
- Гэри Олдман - Адмирал Эрнст Бишоп
- Генри Кавилл - Райан Энрайт
- Марк Хэмилл - Лейтенант-коммандер Стив «Старик» Колтон
- Энди Серкис - Тул'Окурей
- Марк Стронг - Капитан Томас Уэйд
- Софи Ву - По Кара «Паутина» Вебстер
- Джон Рис-Дэвис - Рэндалл Грейвс
- Джиллиан Андерсон - Капитан Макларен
- Лиам Каннингем - Капитан Ной Уайт
- Джек Хьюстон - Кэл Мейсон
- Бен Мендельсон - Джулиан Векслер
- Рона Митра - Исполнительный директор Келли
Целый час прогрева гоев, ммм.
Единственное что нужно от разрабов это одиночная Squadron 42, лично для меня онлайновый Star Citizen это не нужный придаток
Игра #овно, это показала даже презентация🤨 // Немой Ник
Лысому толстому понравилась, значит 100% кал на кончиках пальцев // Александр Муравьедов
Денюшку просят снова))))