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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, Шутер, MMO, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.9 1 054 оценки

На CitizenCon показали целый час геймплея сюжетной кампании Squadron 42

monk70
Новости

Squadron 42 — долгожданная однопользовательская кампания из амбициозной игры Star Citizen. Во время последнего мероприятия CitizenCon компания Cloud Imperium Games рассказала новости об игре.

Cloud Imperium Games наконец-то назвала примерную дату релиза игры: Squadron 42 выйдет в 2026 году. Кроме того, создатели показали более 1 часа игрового процесса, продемонстрировав пролог игры.

В актерский состав игры входят:

  • Иэн Дункан - Игрок
  • Гэри Олдман - Адмирал Эрнст Бишоп
  • Генри Кавилл - Райан Энрайт
  • Марк Хэмилл - Лейтенант-коммандер Стив «Старик» Колтон
  • Энди Серкис - Тул'Окурей
  • Марк Стронг - Капитан Томас Уэйд
  • Софи Ву - По Кара «Паутина» Вебстер
  • Джон Рис-Дэвис - Рэндалл Грейвс
  • Джиллиан Андерсон - Капитан Макларен
  • Лиам Каннингем - Капитан Ной Уайт
  • Джек Хьюстон - Кэл Мейсон
  • Бен Мендельсон - Джулиан Векслер
  • Рона Митра - Исполнительный директор Келли
-3
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
001fess

Целый час прогрева гоев, ммм.

2
Madiark

Единственное что нужно от разрабов это одиночная Squadron 42, лично для меня онлайновый Star Citizen это не нужный придаток

1
Пользователь ВКонтакте

Игра #овно, это показала даже презентация🤨 // Немой Ник

0
Пользователь ВКонтакте

Лысому толстому понравилась, значит 100% кал на кончиках пальцев // Александр Муравьедов

0
askazanov

Денюшку просят снова))))

0