Патч 4.4 для Star Citizen вышел в релиз

В игру добавлена новая система Nyx с центральной астероидной станцией "Левски". Никс это рай для майнеров, множество астероидов и большая астероидная база с заводами по переработке руды. (Важно! В системе только 1 стартовая локация и все игроки будут собираться на ней, это около 150 игроков и более в одной зоне (вплоть до 600, если все игроки шарда одновременно решать полететь в Никс), могут быть проблемы с производительностью, как клиента так и серверной части.
Ориентировочное время начала бесплатного доступа в 19:00 по Москве, в это же время на твиче начнутся "дропсы". А так же откроется выставка кораблей на Орисоне. Выставка кораблей каждого производителя будет доступна 24 часа с 19:00 по 19:00 следующего дня. Так же именно в это время будут доступны к продаже некоторые лимитированные корабли или апгрейды. А с 30.11 по 3.12 будут доступны для бесплатной аренды все корабли сразу, последняя возможность изучить все корабли лично. Для бесплатного доступа нужно зарегистрировать аккаунт и скачать клиент игры (потребуется 130Гб свободного места на SSD). Гайд по регистрации.
Помните. Игра еще в начальной стадии развитие и приобретение чего-либо в игре это инвестиция для ваших внуков, когда она войдет в статус альфы )))
Лет через 50 перейдет в бету, релиз через 150.
А ты оптимист ))
Игра на половину готова или на половину не готова? Вот в чём вопрос:)
" Ура.. а бл*ть это всего лишь патч " )))
Ну этот патч, больше обычного:) Из 5 систем, которые будут на релизе, в игре уже три. Ну или точнее 2,5. Так как в Никсе ещё нет планет. Они чуть задерживаются, т.к. там новая версия технологии погоды и биомов, а так же это будет первая планета со строительством баз, поэтому ландшафт будет редактируемым. Это пока на доработке
Крис делает с баранами что хочет , а они и рады . За почти 14 лет , можно же наверное уже было понять , что она никогда не выйдет . Максимум выкатят что есть в свободный доступ , с возможностью моддинга , что бы сами же эти дурни сделали игру за них )
Патч вышел в релиз....это чтото новое :-)