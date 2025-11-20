Патч 4.4 для Star Citizen вышел в релиз

В игру добавлена новая система Nyx с центральной астероидной станцией "Левски". Никс это рай для майнеров, множество астероидов и большая астероидная база с заводами по переработке руды. (Важно! В системе только 1 стартовая локация и все игроки будут собираться на ней, это около 150 игроков и более в одной зоне (вплоть до 600, если все игроки шарда одновременно решать полететь в Никс), могут быть проблемы с производительностью, как клиента так и серверной части.

Ориентировочное время начала бесплатного доступа в 19:00 по Москве, в это же время на твиче начнутся "дропсы". А так же откроется выставка кораблей на Орисоне. Выставка кораблей каждого производителя будет доступна 24 часа с 19:00 по 19:00 следующего дня. Так же именно в это время будут доступны к продаже некоторые лимитированные корабли или апгрейды. А с 30.11 по 3.12 будут доступны для бесплатной аренды все корабли сразу, последняя возможность изучить все корабли лично. Для бесплатного доступа нужно зарегистрировать аккаунт и скачать клиент игры (потребуется 130Гб свободного места на SSD). Гайд по регистрации.