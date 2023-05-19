Star Citizen 29.08.2013
8 969 оценок

Star Citizen стала бесплатной на 12 дней

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Новости

Cloud Imperium Games только что открыла шлюзы своего ежегодного события Invictus Launch Week 2953 для вечно разрабатываемой Star Citizen.

Праздник сопровождается событием Free Fly, которое позволяет всем желающим попробовать игру без необходимости покупки. Все, что вам нужно сделать, - это зарегистрировать аккаунт на официальном сайте, а затем загрузить клиент, и все готово.

Это означает, что вы можете внимательно изучить последний билд альфа-версии 3.19 и все возможности игры, включая переработанный опыт новичка с туториалом, который должен сделать первые несколько часов в игре более понятными.


Среди специальных мероприятий, доступных в течение ограниченного времени, - экскурсия по внутренним помещениям массивного эсминца класса Javelin, а демонстрационный флот во главе с гаргантюанским бенгальским авианосцем совершит тур по системе Стентон. Кроме того, выставка, демонстрирующая все корабли, доступные в игре, будет открыта для посетителей в Area18 на похожей на Корускант городской планете ArcCorp.

Ниже представлен трейлер, демонстрирующий совершенно новый корабль, ставший доступным сегодня, Mirai Fury, а также его ракетный вариант Mirai Fury MX.

Мероприятие продлится 12 дней до 30 мая, и каждый день будет посвящен разным брендам, в ротации будут представлены большинство игровых кораблей, которые можно взять напрокат и опробовать бесплатно. Ниже вы можете ознакомиться с полным расписанием.

Тем временем краудфандинговая кампания Star Citizen превысила $571 миллиона ($571 677 683 на текущий момент). Число зарегистрированных аккаунтов составляет 4 584 416.

Star Citizen выйдет приблизительно в XXI веке.

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Star Citizen бесплатно - Уже сегодня стартует ежегодное событие Invictus 2953 с бесплатным доступом к игре
Видео Star Citizen показывает новый карманный (TIE) истребитель Mirai Fury
Видео Star Citizen показывает новый карманный (TIE) истребитель Mirai Fury
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Star Citizen Alpha 3.19 выпущена с новым контентом и возможностями в преддверии события Free Fly
Комментарии: 4
Ваш комментарий
erkins007

Сюжетки нет, сразу на свалку.

4
Ивасик

Всё действие игры происходит внутри одной единственной звездной системы.

Межзвездных перелетов нет.

1
tvorog8088

И чем там заниматься вообще не понятно.

1
Mokbetus

ну хоть узнаю запустится она у меня или нет

-1