В Star Citizen началась неделя бесплатного доступа

В космическом симуляторе Star Citizen проходит два события: неделя бесплатного доступа и фестиваль Foundation. Полетать по галактике без покупки игры можно до 19 июля 2024 года, а второе мероприятие продлится до 31 июля.
Во время фестиваля Foundation опытные пилоты помогают новичкам освоиться во всех механиках игры. Все желающие могут зарегистрироваться в Guide System и поработать в паре.
За это разработчики выдают награды как ветеранам Star Citizen, так и неопытным рекрутам. Пилотам доступен тематический шлем, краска, комплект брони и пистолет. Новобранцы также получат два типа оружия и набор многофункциональных инструментов. Помимо этого, за выполнение различных миссий полагаются отдельные награды: монеты испытания, эксклюзивная краска для корабля и другое.
Неделя бесплатного хлебалова)))
Три. Еще замануха для лохов чтоб они задонатили после того как халява кончится.