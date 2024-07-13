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Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, MMO, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.9 1 041 оценка

В Star Citizen началась неделя бесплатного доступа

Simple Jack
Новости

В космическом симуляторе Star Citizen проходит два события: неделя бесплатного доступа и фестиваль Foundation. Полетать по галактике без покупки игры можно до 19 июля 2024 года, а второе мероприятие продлится до 31 июля.

Во время фестиваля Foundation опытные пилоты помогают новичкам освоиться во всех механиках игры. Все желающие могут зарегистрироваться в Guide System и поработать в паре.

За это разработчики выдают награды как ветеранам Star Citizen, так и неопытным рекрутам. Пилотам доступен тематический шлем, краска, комплект брони и пистолет. Новобранцы также получат два типа оружия и набор многофункциональных инструментов. Помимо этого, за выполнение различных миссий полагаются отдельные награды: монеты испытания, эксклюзивная краска для корабля и другое.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
tvorog8088

Неделя бесплатного хлебалова)))

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Oscilograf
В космическом симуляторе Star Citizen проходит два события: неделя бесплатного доступа и фестиваль Foundation.

Три. Еще замануха для лохов чтоб они задонатили после того как халява кончится.

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