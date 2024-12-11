В Star Citizen началось новогоднее событие Luminalia 2954 и реферальная акция

В Star Citizen начался новогодний ивент. С 12 по 22 декабря, заходите на страницу события и каждый день забирайте подарки на свой аккаунт. Если у вас ещё нет аккаунта, то вы можете зарегистрировать его по реферальной ссылке и собирать подарки на будущее.
Так же в Star Citizen началась новогодняя реферальная программа "Приведи друга". Каждый новичок, который зарегистрирует аккаунт по реферальной ссылке (или уже имеет аккаунт, зарегистрированный по реферальной ссылке) и купит игровой пакет стоимостью от 40$ (без учёта налогов). Получит в подарок от разработчиков байк Mirai Pulse со страховкой LTI. Байк оснащён пулемётом и очень компактный , так что прекрасно помещается в стартовые корабли Cutter или Avenger Titan. И наоборот, если у вас есть друг, который давно хочет присоединиться к игре и он зарегистрирует аккаунт по вашей ссылке и купит игровой пакет, то вы оба получите по байку (новичку байк выдадут после 6 января). Обращаю внимание ,что для получения байка, покупать игровой пакет нужно банковской картой напрямую на сайте. Наборы, которые вы получаете через систему дарения не засчитываются.
Игровые пакеты с которыми сейчас так же можно приобрести по новогодней цене. Самый дешёвый игровой пакет сейчас "Aurora MR holiday starter pack" - 40$ без учёта налогов вашей страны. Всего на выбор доступно 6 новогодних акционных наборов с выгодой от 10 до 25%. Почти во все наборы добавлены по 2 скина для кораблей. Так же доступен особый стартовый пакет с кораблём Intrepid стоимостью 68$, но который имееn пожизненную страховку LTI, это сейчас самое лучшее предложение из всех доступных, т.к. игровые пакеты с LTI продаются только на старте продаж этих кораблей и в бедующем будут не доступны.
Так же в SC всё ещё идет событие "Спасти стентон", в котором вы можете принять участие, при наличии доступа в игру. Нужно выполнить 4 фазы заданий до релиза патча 4.0. После релиза 4.0 начнётся 5 фаза и награды за первые 4 фазы получить уже не удастся
Когда 4.0 ?
Лет через пять видимо , уже задолбался игру ждать , такое ощущение что никогда не выйдет она в нормальном виде, а как только доводят до нормального вида, придумывают что то ещё и снова пару лет разрабатывают одну механику и так бесконечно))
Думаю через пару недель не раньше, к тестированию 4.0 только вторую волну допустили, зато вроде онлайн тестят больше 400х человек.
Но до нового года точно должны выпустить, причём в ущерб стабильности. Как я понял у них план выпустить 4.0 до нового года любой ценой. Не выпустят, только если совсем всё плохо будет или сильно урежут онлайн. Но 2я волна говорит о прогрессе стабильности
Это не мешает им выпустить 4.0 а потом 5.0, а потом 6.0... :))