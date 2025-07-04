В Star Citizen начался "Foundation Festival 2025" и бесплатные полёты

В Star Citizen начался ежегодный "фестиваль основателей" и неделя бесплатных полётов со 2 по 14 июля. Так же во время фестиваля, если поучаствовать в системе наставничества на спектруме (учитель или ученик), то на игровой аккаунт будут так же выданы внутриигровые награды, которые будут привязаны к аккаунту, а это оружие, броня, краски для кораблей. Для участия в бесплатных полётах нужно зарегистрировать аккаунт по этому гайду. Для получения доступа, нужно после регистрации перейти на эту страницу и нажать "FLY FOR FREE"

Со 2 июля при регистрации по реферальной ссылке размер бонуса увеличен до 50 000. Так же не забывайте, что на данный момент при смерти, теряется только содержимое карманов/рюкзака. Сама экипировка, которая висит на броне, не теряется. Можно смело* носить любую.

Для получения красок для кораблей, нужно провести сессию обучения, как наставник или ученик на спектруме с активным чатом, в выбранных категориях не менее 30 минут за раз. После завершения обучения, ученик должен подтвердить все категории, в которых обучение проходило. Не рекомендуется за раз выбирать не более 9 категорий при поиске ученика. За каждую категорию дают краску на корабль. Но увы такие же как и в прошлом году. А так же дополнительные награды для наставников и учеников (можно получить все 6), если вы не получали их в прошлом году.

К сожалению, все награды аналогичны прошлогодним, но если кто-то не успел получить их раньше, может получить их сейчас. Но зато, игра сейчас гораздо стабильнее чем в прошлом году и попробовать её на бесплатных полётах будет гораздо комфортнее*. Так же предусмотрены скидки на игровые пакеты, если вы планировали купить игру, то сейчас самое время.

*Баги альфа версии никто не отменял, некоторым людям даже войти в игру может не получится из-за множества возможных причин, для устранения которых нужно консультироваться в дискорде на серверах SC.