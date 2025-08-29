В Star Citizen с 26 августа по 2 сентября бесплатные полёты

Что бы получить доступ к игре, нужно зарегистрировать аккаунт (не забудьте делать это по реферальной ссылке или с использованием реферального кода STAR-3PR5-JXVY, реферальный код прибавляет к стартовому балансу 50 000). Инструкцию по регистрации можно посмотреть на странице гайда.

Всем зарегистрированным, кто нажмёт "Fly for free" на сайте игры, будут выданы 8 кораблей на время бесплатных полётов. Среди этих кораблей доступен "Polaris" большой торпедоносец, для управления которым требуется команда хотя бы из 2х человек.

Так же во время события доступны два стартовых набора со скидкой, по цене 40,5 и 51$, содержащий корабль и комплект тяжёлой брони брони.