Paradox Interactive представила стратегию Star Trek: Infinite ©

Компания Paradox анонсировала новую масштабную стратегическую игру во вселенной Star Trek.

Star Trek: Infinite разрабатывается компанией Quantum League, создателем Nimble Giant Entertainment, и была представлена во время Summer Game Fest. В тизерном трейлере показано, как флот Федерации приближается к боргам. На иллюстрации изображены известные персонажи "Звездного пути", такие как капитан Пикард, Дукат и Гаурон.

Полное раскрытие игры назначено на 16 июня, на так называемый День Пикара.

Nimble Giant наиболее известна своей работой над игрой Master of Orion 2016 года, которая, согласно нашему обзору, была "построена на умеренно успешном, но безвкусном исполнении формулы "внутри коробки"". Среди других релизов - упомянутая выше Quantum League и Champions of Regnum. Paradox, в свою очередь, сделала себе имя в области стратегий.

Star Trek, конечно же, имеет богатую историю в стратегиях, среди которых выделяются Star Trek: Armada и Star Trek: Birth of the Federation. Однако, как и сама серия, качество многих из них было неоднозначным. Посмотрим, сможет ли Star Trek: Infinite поднять планку качества в серии.