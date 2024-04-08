Поддержка стратегии Star Trek: Infinite прекращена

Неожиданная, но, к сожалению, не удивительная новость: авторы Star Trek: Infinite прекращают поддержку стратегии. Игра была официально выпущена 12 октября 2023 года. Разработчиком игры была компания Nimble Giant Entertainment, а издателем - Paradox Interactive. Многие считали Star Trek версией Stellaris. К сожалению, 27 марта 2024 года разработка Star Trek: Infinite прекращена и больше игра не получит никаких обновлений.

В Star Trek: Infinite игроку приходилось делать выбор. Например, вы могли выбрать между передачей отчетов о нападении на Хитомер и привлечением к ответственности одну из фракций или сохранением их для собственной разведки. Ваш выбор приведет к разным результатам. Определенные события запускались в зависимости от того, как игрок вел игру. Это было похоже на мечту любителей шоу. У них наконец-то появился шанс возглавить главную фракцию "Звездного пути" так, как им хочется.

В январе 2024 года Kotaku сообщил, что в Nimble Giant Entertainment сократили штат сотрудников. Embracer, владелец студии разработки, с середины 2023 года проводит реструктуризацию своих студий. К сожалению, это означает, что Nimble Giant также попала под сокращение штата. Несколько бывших сотрудников подтвердили, что попали под сокращение. Kotaku также сообщил, что разработчик Star Trek: Infinite пережил два раунда увольнений в 2023 году.

Расстроенные и разочарованные игроки уже заявляют о своих чувствах. Одна из рецензий гласит:

Paradox официально бросила игру в более чем незаконченном состоянии. Не покупайте эту игру.! Это станет моей последней игрой от Paradox в обозримом будущем.