Студия авторов Star Trek Online проводит новый раунд увольнений

Cryptic Studios, дочерняя компания шведского холдинга Embracer Group, намерена уволить еще часть персонала. Об этом сообщает портал Game Developer со ссылкой на посты сотрудников студии в LinkedIn.
По словам ряда сотрудников Cryptic Studios, их последним рабочим днем станет 31 октября 2024-го. Среди готовящихся к увольнению — старший художник Маурисио Техерина (Mauricio Tejerina), старший комьюнити-менеджер Майк Фатум (Mike Fatum) и художник по персонажам Амелия Марч (Amelia March). Сколько всего человек покинут студию — неизвестно.
Ровно год назад Cryptic Studios уже проводила раунд увольнений. Тогда он состоялся в рамках масштабной реструктуризации Embracer Group, за время которой «дочки» холдинга уволили в общей сложности более 1,5 тысяч человек. Неясно, что стало поводом для увольнений в Cryptic Studios в этот раз.
Туда им и дорога. Невервинтер перевели на русский, а для «Стар Трека» локализацию зажали. Хотя сейчас, со всеми этими переводами через нейросеть, могли бы хоть какой перевод запилить.
просто фэнтези популярнее фантастики в РФ вот посему невервинтер и перевели.
А с чего ты решил, что у Звёздного пути большая ру база фанатов? Эта вселенная у нас не то чтобы популярна и всегда была
в тени Звёздных войн. А Невервинтер это Забытые королевства/ДнД, о них знают все