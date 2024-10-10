Студия авторов Star Trek Online проводит новый раунд увольнений

Cryptic Studios, дочерняя компания шведского холдинга Embracer Group, намерена уволить еще часть персонала. Об этом сообщает портал Game Developer со ссылкой на посты сотрудников студии в LinkedIn.

По словам ряда сотрудников Cryptic Studios, их последним рабочим днем станет 31 октября 2024-го. Среди готовящихся к увольнению — старший художник Маурисио Техерина (Mauricio Tejerina), старший комьюнити-менеджер Майк Фатум (Mike Fatum) и художник по персонажам Амелия Марч (Amelia March). Сколько всего человек покинут студию — неизвестно.

Ровно год назад Cryptic Studios уже проводила раунд увольнений. Тогда он состоялся в рамках масштабной реструктуризации Embracer Group, за время которой «дочки» холдинга уволили в общей сложности более 1,5 тысяч человек. Неясно, что стало поводом для увольнений в Cryptic Studios в этот раз.