Анонсирован симулятор дальнобойщика в космосе Star Trucker ©

Star Trucker — это симулятор дальнобойщика с необычным сюжетом, действие которого происходит в космосе. Дебютный трейлер Star Trucker на летней выставке Future Games Show дает довольно убедительный аргумент: откажитесь от колес, добавьте несколько ракетных двигателей, и вдруг космические перевозки станут реальностью.

На своей межгалактической платформе вы будете заключать контракты, благодаря которым вы заработаете свое космическое состояние. Перевозите различные грузы и обменивайте грузы, исследуя вселенную, прокладывая свои маршруты через различные космические станции, склады, сектора и варп-врата — хотя мы предупреждены, что плата за проезд все еще может взиматься.

Когда вы начнете зарабатывать космические баксы, вы также сможете настроить свою установку, но вам также придется ее обслуживать. Это означает, что вы должны надеть скафандр и выйти на корпус, чтобы отремонтировать его и убедиться, что вы готовы к следующему контракту.

Но речь идет не только о перевозке различных грузов, в Star Trucker также есть своя история, поскольку в ваших путешествиях вы встретите множество персонажей. У вас даже есть доступ к чему-то, что называется Citizen's Band, что даст вам больше способов взаимодействовать со вселенной, пока вы едете по ней.

Star Trucker запускается где-то в 2024 году.