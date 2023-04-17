По словам бывшего разработчика, Star Wars Battlefront 3 была практически завершена, прежде чем ее отменили ©

По словам бывшего разработчика, Star Wars Battlefront 3 была ближе к завершению, чем ожидали многие фанаты. Серия Battlefront была перезапущена не так давно компанией DICE, но, к сожалению, серию пришлось остановить, и Star Wars Battlefront 3 не будет выпущена в ближайшее время.

Серия Star Wars Battlefront вышла в 2004 году на PS2, Xbox и PC. В серии были представлены игры от первого и третьего лица, что позволяло игрокам выбирать предпочтительную игровую перспективу. Помимо этого, игра позволяла игрокам принять участие в культовых сражениях из франшизы "Звездные войны", и ее сиквел сумел сделать то же самое, добавив новые функции и улучшения. Много лет спустя Electronic Arts выпустила Star Wars Battlefront и ее продолжение, перезагрузив серию и возродив любовь к франшизе Star Wars Battlefront. К сожалению, третья часть не попала в список отмененных игр Star Wars, которые никогда не увидят свет.

По словам Майкла Барклая, ведущего дизайнера Naughty Dog и бывшего разработчика Star Wars Battlefront 3, игра была почти завершена, прежде чем ее отменили. Барклай заявил, что Star Wars Battlefront была очень близка к завершению, и она будет невероятной. Этот твит стал ответом на вопрос другого пользователя, спросившего разработчиков игр, какая игра была отменена, и благодаря этому твиту игроки могут узнать, насколько близки они были к тому, чтобы познакомиться с очередной частью Star Wars Battlefront. Несмотря на то, что Star Wars Battlefront 2 получила неоднозначные отзывы на старте продаж, многие поклонники франшизы все еще надеялись увидеть продолжение.

Star Wars Battlefront 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.