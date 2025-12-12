Cjздатели Burnout анонсировали безумные гонки Star Wars: Galactic Racer

Вслед за RPG и шутерами на экраны The Game Awards 2025 ворвались ревущие двигатели далекой-далекой галактики. Ветераны аркадных гонок, работавшие над легендарной серией Burnout, представили Star Wars: Galactic Racer — адреналиновое переосмысление соревнований на болидах.

Действие игры разворачивается во времена, когда Империя пала, а Новая Республика только пытается восстановить порядок. В это смутное время на беззаконных территориях Внешнего Кольца зарождается «Галактическая лига» — подпольный чемпионат, финансируемый преступными синдикатами.

Разработчики сразу расставили акценты: забудьте о джедаях и световых мечах.

«Никакой Силы. Никаких пророчеств. Только мастерство, стратегия и воля к победе», — гласит слоган игры.

Геймплей сосредоточен на агрессивном вождении. Игрокам в роли одинокого гонщика по имени Шейд предстоит таранить и уничтожать соперников на опасных трассах. Обещана глубокая кастомизация репульсорных кораблей (подов), каждый из которых обладает уникальным стилем управления.

Релиз Star Wars: Galactic Racer состоится в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.