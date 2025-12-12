ЧАТ ИГРЫ
STAR WARS: Galactic Racer 2026 г.
Гонки, Научная фантастика
3 3 оценки

Cоздатели Burnout анонсировали безумные гонки Star Wars: Galactic Racer

Gutsz Gutsz

Вслед за RPG и шутерами на экраны The Game Awards 2025 ворвались ревущие двигатели далекой-далекой галактики. Ветераны аркадных гонок, работавшие над легендарной серией Burnout, представили Star Wars: Galactic Racer — адреналиновое переосмысление соревнований на болидах.

Действие игры разворачивается во времена, когда Империя пала, а Новая Республика только пытается восстановить порядок. В это смутное время на беззаконных территориях Внешнего Кольца зарождается «Галактическая лига» — подпольный чемпионат, финансируемый преступными синдикатами.

Разработчики сразу расставили акценты: забудьте о джедаях и световых мечах.

«Никакой Силы. Никаких пророчеств. Только мастерство, стратегия и воля к победе», — гласит слоган игры.

Геймплей сосредоточен на агрессивном вождении. Игрокам в роли одинокого гонщика по имени Шейд предстоит таранить и уничтожать соперников на опасных трассах. Обещана глубокая кастомизация репульсорных кораблей (подов), каждый из которых обладает уникальным стилем управления.

Релиз Star Wars: Galactic Racer состоится в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

DezkQ

Была супер

2
Anton Shvyrkov

Ну торопился человек новость запостить. Их вон сколько нынче было. :)

_Exsus_ Anton Shvyrkov

И до сих пор не исправил опечатку, потому что ему...

2
Avtor-avtora

Всё новое - это хорошо забытое старое ))

2
Matpoc2

Ну если гонки по ЗВ, могли бы и гоночный транспорт придумать, а так в игре просто транспорт из ЗВ, проходной проек как ЗВ сквадрон.

1
DezkQ

Действительно, толи дело гонки на авто, особенно уличные, вот все на специально спроектированных болидах да ?

На

Юрий Пенкин

Criterion что ли делает под EA?

Пользователь ВКонтакте

Cjздатели))
CJ?
OOOOOOOOH MY DAWG!!! // Илья Афанасьев

Madiark
Cjздатели Burnout анонсировали безумные гонки
WerGC

были давно похожие