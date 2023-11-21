Стала доступна обновлённая версия фанатского ремейка Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 на Unreal Engine 4

В феврале вышла первая версия фанатского ремейка Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 на Unreal Engine. Недавно его создатель Ruppertle выпустил обновлённую версию.

Star Wars Jedi Knight: Dark Forces 2 Unreal Engine Remake версии 1.02 включает 3 официальных уровня из оригинальной игры и 4 уровня выживания. Он также имеет режим «Песочница» и средство просмотра 3D-моделей. Да, и еще есть бонусный уровень для тестирования.

Чтобы отпраздновать этот релиз, Ruppertle также поделился новым трейлером фанатского ремейка. В этом трейлере демонстрируются новые 3D-модели врагов, а также воссозданная окружающая среда. Это выглядит невероятно, так что обязательно посмотрите. Вы можете скачать ремейк бесплатно с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.