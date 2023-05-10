Для ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor стал доступен патч с улучшениями производительности ©

Новое обновление Star Wars Jedi: Survivor наконец-то вышло на ПК, в нем представлены улучшения производительности и ряд других исправлений, которые должны значительно улучшить игровой процесс.

Патч для ПК, который теперь доступен как в Steam, так и в приложении EA, вносит целый ряд улучшений, включая обновленное поведение окклюзии для трассировки лучей, обновленные бюджеты потоковой передачи, которые решают проблемы заикания при обходе, улучшения производительности для некоторых VFX и многое другое. Размер патча составляет около 1,75 ГБ для версии приложения EA, поэтому он не требует большой загрузки. Если вы пропустили примечания к патчу, вы можете найти их здесь.

Несмотря на технические проблемы на всех платформах, Star Wars Jedi: Survivor все еще является более чем достойной игрой для поклонников франшизы и предыдущей части серии, поскольку новая игра улучшила формулу практически во всех отношениях и предлагает захватывающее повествование.

Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.