Для ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor стал доступен патч с улучшениями производительности

Новое обновление Star Wars Jedi: Survivor наконец-то вышло на ПК, в нем представлены улучшения производительности и ряд других исправлений, которые должны значительно улучшить игровой процесс.
Патч для ПК, который теперь доступен как в Steam, так и в приложении EA, вносит целый ряд улучшений, включая обновленное поведение окклюзии для трассировки лучей, обновленные бюджеты потоковой передачи, которые решают проблемы заикания при обходе, улучшения производительности для некоторых VFX и многое другое. Размер патча составляет около 1,75 ГБ для версии приложения EA, поэтому он не требует большой загрузки. Если вы пропустили примечания к патчу, вы можете найти их здесь.
Несмотря на технические проблемы на всех платформах, Star Wars Jedi: Survivor все еще является более чем достойной игрой для поклонников франшизы и предыдущей части серии, поскольку новая игра улучшила формулу практически во всех отношениях и предлагает захватывающее повествование.
Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.
Когда уже русик нормальный выйдет )))
об этом не кто не знает
никогда
никогда? нет когда-то он всё таки выйдет
Ты видимо не в курсе, что его уже делают, вопрос скорее был риторический
Как раз под русскую озвучку и доделают игру, тогда с комфортом и поиграем.
даже еще нормального текста нет
Озвучку в любом случае не делают по тексту.
позавчера вроде выходил только
на консоли, а сегодня для нас, бояр подогнали.
в стиме только сейчас вышел. 7гб.
p/s. Ппц - он опять всю игру пересобирает, полтора часа устанавливается после скачки ( ссд)
а микро фризы убрали?
Почти убрали , собственно это считай единственное улучшения этого патча ( ещё чутка улучшили оптимизацию при использовании трассировки лучей , но фпс до сих пор крайне нестабильный ) , стабильных 60 фпс без трассировки как не было так и не стало , в городе Кобо как был всратый фпс так и остался .
Полностью пропали фризы на Кобо наконец-то. Итого 2 патча и игра нормально готова. Ну что стоило отложить ее на неделю и не портить первое впечатление?
Парни, я чет не догоняю. У меня ни фига нет обновления в EA App. Че за ерунда!
Хотя ладно! Просто снес игру, качаем по новой, 35 мин.