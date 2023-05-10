Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.3 487 оценок

Для ПК-версии Star Wars Jedi: Survivor стал доступен патч с улучшениями производительности

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butcher69
Новости

Новое обновление Star Wars Jedi: Survivor наконец-то вышло на ПК, в нем представлены улучшения производительности и ряд других исправлений, которые должны значительно улучшить игровой процесс.

Патч для ПК, который теперь доступен как в Steam, так и в приложении EA, вносит целый ряд улучшений, включая обновленное поведение окклюзии для трассировки лучей, обновленные бюджеты потоковой передачи, которые решают проблемы заикания при обходе, улучшения производительности для некоторых VFX и многое другое. Размер патча составляет около 1,75 ГБ для версии приложения EA, поэтому он не требует большой загрузки. Если вы пропустили примечания к патчу, вы можете найти их здесь.

Несмотря на технические проблемы на всех платформах, Star Wars Jedi: Survivor все еще является более чем достойной игрой для поклонников франшизы и предыдущей части серии, поскольку новая игра улучшила формулу практически во всех отношениях и предлагает захватывающее повествование.

Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Jay C

Когда уже русик нормальный выйдет )))

5
Никита Дроздоvv

об этом не кто не знает

2
Valeria Smirnova

никогда

-2
Никита Дроздоvv Valeria Smirnova

никогда? нет когда-то он всё таки выйдет

0
Jay C Valeria Smirnova

Ты видимо не в курсе, что его уже делают, вопрос скорее был риторический

1
tvorog8088

Как раз под русскую озвучку и доделают игру, тогда с комфортом и поиграем.

2
Никита Дроздоvv

даже еще нормального текста нет

2
JustA_NiceGuy Никита Дроздоvv

Озвучку в любом случае не делают по тексту.

0
жифорсник

позавчера вроде выходил только

1
TRADS80

на консоли, а сегодня для нас, бояр подогнали.

2
Serpentrage

в стиме только сейчас вышел. 7гб.

p/s. Ппц - он опять всю игру пересобирает, полтора часа устанавливается после скачки ( ссд)

4
Никита Дроздоvv

а микро фризы убрали?

0
gloccc

Почти убрали , собственно это считай единственное улучшения этого патча ( ещё чутка улучшили оптимизацию при использовании трассировки лучей , но фпс до сих пор крайне нестабильный ) , стабильных 60 фпс без трассировки как не было так и не стало , в городе Кобо как был всратый фпс так и остался .

0
erkins007

Полностью пропали фризы на Кобо наконец-то. Итого 2 патча и игра нормально готова. Ну что стоило отложить ее на неделю и не портить первое впечатление?

0
nomat77709

Парни, я чет не догоняю. У меня ни фига нет обновления в EA App. Че за ерунда!

0
nomat77709

Хотя ладно! Просто снес игру, качаем по новой, 35 мин.

0