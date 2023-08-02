EA хотела бы дальше развивать серию Star Wars Jedi и в настоящее время не занимается поглощениями ©

Во время квартальной финансовой конференции Electronic Arts генеральному директору компании Эндрю Уилсону был задан вопрос о планах компании в отношении франшизы "Звездные войны".

Уилсон похвастался "невероятным" сотрудничеством с Disney и Lucas, а также затронул тему франшизы Star Wars Jedi, отметив, что ему бы очень хотелось, чтобы эта серия продолжила свое существование после успеха Jedi: Survivor.

Да, сегодня нам нечего объявлять, но, знаете, у нас невероятное партнерство с Disney и Lucas. Мы добились невероятного успеха в этом партнерстве в рамках франшиз Battlefront, Star Wars Jedi и, конечно же, Star Wars: Galaxy of Heroes. Наши команды постоянно думают о том, какие новые возможности мы могли бы создать. Конечно, я бы хотел, чтобы со временем франшиза "Джедаи" стала еще больше. Это просто необычная игра, рассказывающая необычную историю. Возможно, мы немного предвзяты, но, судя по отзывам нашего сообщества и качеству продукта, мы считаем, что это одно из самых значимых событий в галактике "Звездных войн" в этом году, и, скорее всего, оно будет оставаться значимой частью этой галактики на протяжении многих лет. Когда мы выпустим игру на PlayStation 4 и Xbox One, мы думаем, что они станут еще одним небольшим толчком для развития франшизы, и поэтому сегодня нам нечего объявлять, кроме того, что у нас невероятные отношения с Disney. Мы добились невероятного успеха в этом партнерстве, и если мы сможем найти новые возможности для реализации новых впечатлений, включая живые сервисы, в рамках этого партнерства, мы будем их изучать".

Уилсона также спросили, видит ли он возможность дальнейших приобретений и хорошо ли чувствует себя компания после приобретения Codemasters, Glu Mobile и Playdemic.

Он пояснил, что, хотя компания постоянно ищет возможности, в настоящий момент она не занимается приобретениями.

Я думаю, что в настоящий момент мы очень хорошо чувствуем себя в качестве компании, обладаем возможностями, талантами, командами и IP, а также имеем очень четкую стратегию и еще более четкий план развития по IP и платформам. Тем не менее, я думаю, что мы всегда ищем отличные возможности для еще большего роста и развлечения еще большего числа людей с помощью отличных игр, впечатлений и IP, и мы будем продолжать работать и изучать их в течение долгого времени. Но сейчас мы активно этим не занимаемся.

Star Wars Jedi: Survivor в настоящее время доступна для PC, PS5 и Xbox Series X|S.