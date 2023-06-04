Эксперты считают, что Star Wars Jedi: Survivor - яркий пример того, что в соулс-играх должны быть уровни сложности ©

Недавно опубликованные статистические данные игры Star Wars Jedi: Survivor от Electronic Arts вновь оживили дебаты в сообществе о том, не портит ли игру легкий уровень сложности. И хотя ответ на этот вопрос зависит от конкретных предпочтений игроков, те, кто настаивает на игре без напряжения, получили серьезный аргумент, чтобы убедить себя в своей правоте.



Оказалось, что 14,5 процента людей, прошедших Jedi: Survivor, использовали самый легкий уровень сложности, нацеленный на максимально возможное знакомство с историей. Любители сложных стычек оказались в меньшинстве. Только 4% игроков использовали уровень Jedi Grand Master. Режим по умолчанию, напротив, использовали 52% людей.



Подавляющим перевесом в пользу легкого геймплея воспользовался, в частности, Стивен Спон, старший директор благотворительной организации Able Gamers, занимающейся вопросами доступности игр. Этот эксперт опубликовал в твиттере пост, в котором отметил, что "геймерам нравятся настройки сложности, и [они] на самом деле не портят этим видеоигры".

В дополнение к Спону, другой эксперт по доступности, Стив Сейлор, высказался, спросив: "Кто сейчас в меньшинстве? Кто считает, что легкий режим разрушает видеоигры?".

Куда ведет эта дискуссия? Очевидно, к соулс-играм, в которых нет выбора уровня сложности. Безусловно, у таких игр есть огромное количество поклонников, но есть немало игроков, которые предпочитают не играть, опасаясь чрезвычайно сложного геймплея. Поэтому вполне вероятно, что немного более легкая игра могла бы убедить гораздо больше людей. Поэтому разработчикам, таким как FromSoftware, - хотя бы из чисто финансовых соображений - следует изучить эту тему.



Возвращаясь к самой Star Wars Jedi: Survivor, EA, однако, раскрыла и другую интересную статистику своей игры. Из данных, опубликованных компанией, мы узнали, что наиболее часто выбираемой позицией в игре является базовая - 31%. На втором месте, с другой стороны, с результатом 29%, находится Double Grip.



Тергл, с другой стороны, оказался самым любимым персонажем в игре. Интересно отметить, что 489 игроков погибли от рук забавного босса Рика, специалиста по дверям.