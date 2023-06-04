Эксперты считают, что Star Wars Jedi: Survivor - яркий пример того, что в соулс-играх должны быть уровни сложности

Недавно опубликованные статистические данные игры Star Wars Jedi: Survivor от Electronic Arts вновь оживили дебаты в сообществе о том, не портит ли игру легкий уровень сложности. И хотя ответ на этот вопрос зависит от конкретных предпочтений игроков, те, кто настаивает на игре без напряжения, получили серьезный аргумент, чтобы убедить себя в своей правоте.
Оказалось, что 14,5 процента людей, прошедших Jedi: Survivor, использовали самый легкий уровень сложности, нацеленный на максимально возможное знакомство с историей. Любители сложных стычек оказались в меньшинстве. Только 4% игроков использовали уровень Jedi Grand Master. Режим по умолчанию, напротив, использовали 52% людей.
Подавляющим перевесом в пользу легкого геймплея воспользовался, в частности, Стивен Спон, старший директор благотворительной организации Able Gamers, занимающейся вопросами доступности игр. Этот эксперт опубликовал в твиттере пост, в котором отметил, что "геймерам нравятся настройки сложности, и [они] на самом деле не портят этим видеоигры".
В дополнение к Спону, другой эксперт по доступности, Стив Сейлор, высказался, спросив: "Кто сейчас в меньшинстве? Кто считает, что легкий режим разрушает видеоигры?".
Куда ведет эта дискуссия? Очевидно, к соулс-играм, в которых нет выбора уровня сложности. Безусловно, у таких игр есть огромное количество поклонников, но есть немало игроков, которые предпочитают не играть, опасаясь чрезвычайно сложного геймплея. Поэтому вполне вероятно, что немного более легкая игра могла бы убедить гораздо больше людей. Поэтому разработчикам, таким как FromSoftware, - хотя бы из чисто финансовых соображений - следует изучить эту тему.
Возвращаясь к самой Star Wars Jedi: Survivor, EA, однако, раскрыла и другую интересную статистику своей игры. Из данных, опубликованных компанией, мы узнали, что наиболее часто выбираемой позицией в игре является базовая - 31%. На втором месте, с другой стороны, с результатом 29%, находится Double Grip.
Тергл, с другой стороны, оказался самым любимым персонажем в игре. Интересно отметить, что 489 игроков погибли от рук забавного босса Рика, специалиста по дверям.
Ну, начинать надо было с того, что концепция "соулс" для данной игры как седло для коровы.
наличие стамины и/или равновесия, трятящейся при ударах и блоках - уже автоматом делают игру соулс-лайком, а не вот эти ваши костры и многобоссовость.
Kingdom Come: Deliverance - соулс-лайк, получается?
Продажи Elden Ring говорят о том, что грамотные игры смогут заработать и без уровня сложности, да еще и новую аудиторию привлечь
Просто народ ставит среднюю сложность при этом хочет челенджа, но лень или страшно ставить макс сложность. А когда народу выбора не дают и ставят макс сложность по умолчанию, то игра шедевр...
Продажи Elden Ring лишь говорят о хорошем и агрессивном маркетинге, зельда уже за три дня слила елден
Тоже мне, эксперты. Два бичары, которые занимают фиг пойми что за иждивенческую должность, не занимаются разработкой игр и уж точно не играют в них сами.
А всё потому что боёвка в игре очень плохо работает против нескольких врагов одновременно, что выражается в том, что, в отличие от Секиро, Йен Галлахер не может просто так взять и запарировать входящий урон от нескольких источников сразу. А пропустив одну тычку, рыжий бедолага гарантированно получит ещё несколько, поскольку враги с электродилдами просто не дадут ему выйти из стаггера.
Именно кривизна боевой системы в Джедаях и побуждает игроков пользоваться лёгким уровнем сложности. Ну и не стоит забывать, ещё есть желающие ОЩУТИТЬ СИЛУ И ОЦЕНИТЬ МОЩЬ светового меча, и они ставят лёгкую сложность по lore-friendly соображениям.
Это говорит о том, что реализация соулс системы очень сложная и она вообще не нужная, но маркетологам надо привлечь внимание к игре, вот и добавляют эту системы, а потом тупые разговоры о сложности. Более менее это получилось у ниох(и с натяжкой Ремнант), но сколько уже соулс игр сделано? Штук 20 наверно, но никто так и не приблизился к классике фромов.
Если же это произойдет, Миядзаки можно хоронить как геймдизайнера в первую очередь, потому что он отошел от своих идеалов, но ожидать этого я думаю не стоит, хотя вот оказуаливание типа элдена дает звоночки.
Должны быть оптимизированные на выходе.
Ну в общем как обычно меньшинства, какими бы они не были, оказываются самым громкими
Причем да, казуальщики же не жалуются что балдборн, дарк соулс или секиро - слишком сложные. Они просто в них не играют.
Но фанаты хардкора с пеной у рта кричат: даешь во все игры кроме покемонов - хардкор без выбора ! Пусть страдают все, ведь так играть правильно.
Иногда действительно хочется челенджа в играх. Лично мне всегда нравилось в ЗВ наблюдать именно за дуэлью, а не мясорубкой. Перуэты, финты, взмахи и звуки скрещенных мечей. Сложно насладиться игрой за джедая, когда ты не чувствуешь всех прелестей светового меча и убиваешь врага с одного взмаха, без сопротивления. К слову, поэтому мне и не нравится версия батлфронт, где ты только стреляешь.
Во во! А мне нравится когда можно кастомизировать пухи. Фигли в шахматах стрелять нельзя?
есть и такие шахматы. Даже с атомной бомбой.
Я только за если в соулсы добавят сложность нормально и сложность соусл лайк
Она ж и так нормальная. Просто нужно немножко пообвыкнуть и не верить надписям типа "дивный сундук впереди" (если только они не рядом с ложем Гвинивер, потому там всё верно написано) и "может помочь прыжок".
Выбор должен быть всегда, это ведь с одной стороны принесет и прибыль. Представь сколько игроков обошло покупку соулсподобных чисто из-за сложности. А я думаю разрабов и издателя это тоже волнует по мимо хороших отзывов. Возможно им хочется поиграть в них, возможно это фанаты рпг и фэнтези, но ввиду отсутствия выбора они обходят ее стороной. Я и сам честно долго вокруг, да около бегал, при первом запуске "Соулса" погибав десятки раз от "начальных скелетов" удалил и забыл. Потом конечно дал второй шанс и ужасно затянуло и скажем "азарт" что ли в этом начал находить. Сейчас вот "дроч*сь в Lords of the Fallen. Ну это на моем примере, многих это отталкивает.
А по мне уровни сложности должны быть. По крайне мере в ааа играх которые могут быть интересны всем.
Не всем нравится превозмогать в играх. Будь в джедаях только сложный уровень - это бы навлекло много гнева на разрабов от фанатов ЗВ.
Я так и не стал играть в шикарные Ниох 1-2, секиро, элдее ринг и прочие. Т.к. в первые же 5 минут игры - появляются враги, которых хрен убьешь. Я не для того игры покупаю, чтобы превозмогать еще и в них :)
"Соулс" игры и так не слишком сложные, как кубик Рубика, просто нужно уметь или хотеть научиться его собирать. Сложность там нативная, зависящая от адаптации игрока. Можно конечно сделать казуальный кубик 2x2, но при этом потеряется основная задумка. Куда как чаще появляются модели 4x4 или 5x5, именно отсюда и всякие прохождения Душ без одежды, урона, ударов или вообще на танцевальном коврике, банане, вслепую.
Другое дело, что концепция подобных игр однотипна, но если что-то кардинально править, то получится уже не кубик, который к тому же до сих пор крайне востребован и популярен.
Единственная причина по которой я соглашусь на уровни сложности - чтобы был уровень сложности "для казуалов", в котором бы были все эти микротранзакции, гринд, прочая фигня. А остальные уровни сложности - с нормальными механиками, без монетизации и с нормальным челенжем.
Выдал базу
В большинстве игр есть настройки уровня сложности, они не нужны по сути только для онлайн игр, хотя и там контент как правило регулируемый по сложности
В соулс-играх уже давно есть уровни сложности - вы выбираете, играть ли с пве-помощником, онлайн-помощником, играть ли магом или мили, а теперь ещё и играть ли с духами или нет. Не дай бог в соулс-играх появятся легкие уровни сложности, оставьте их для всяких Рэтчетов и т.д., хотя и там они портят игру.
Все игры играю только на максимально сложности иначе игра очень быстро надоедает.
На западе одни нежные казуальщики, на востоке азиаты хардкорщики.
У америкосов пукан рвет от того что они cудью Гундира за неделю проходят. Вот и ноют, это у них на уровне генов уже.
есть такое
Эта новость даже не намекает на то, что есть какое-то разделение геймеров на запад и восток, вот к чему этот коммент здесь?
Ага, это азиаты то хардкорщики? Те самые азиаты, у которых в топах популярности марио, энимал сроссинг, анима и прочие мобилки? Ты немножко маху дал, конечно, в своих суждениях.
Только в топах по спидрану соулс игр почему-то именно западные игроки
Сложность? Я считаю, что в играх она вообще не нужна. Их нужно играть как задумывалось разработчиком, так и баланс сражений можно сделать более увлекательным. Те кто ищет очень простой игры почему вообще в неё играют, можно же не напрягать себя и посмотреть видосик с прохождением, вот вам и сложность простая и узнали что там и как.
Но ведь когда делают очень простые игры (задуманные простыми) - чет соулсолюбы кричат, мол игра лажа, слишком простая... фуфуфу. Получается хардкорщики тоже могут играть в условного марио ногтем левой ноги... или с завязанными глазами, с пакетом на голове, чтобы кислорода не хватало. Получается хардкорщики тоже могут выбрать сложный путь... в любой казуальной игре :р