Геймдиректор Star Wars Jedi объявил о создании новой студии, которая займется созданием сюжетной приключенческой игры

Стиг Асмуссен, бывший геймдиректор Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, а также God of War 3, объявил о создании новой студии под названием Giant Skull. Он основал эту студию после ухода из Respawn и EA в прошлом году. Целью новой команды является создание новой премиальной AAA-игры с кинематографичным сюжетом и однопользовательским игровым процессом от третьего лица.

Асмуссен подчеркнул, что для него важными являются тайны и интриги в играх, а также дает игрокам определенную степень самостоятельности и ответственности в игровом процессе. Он также отметил, что их цель — создавать аутентичные миры с богатой историей, которые будут заинтриговывать игроков и заставлять возвращаться к игре снова и снова.

Почему же он решил покинуть Respawn, где только что выпустил две успешные игры по "Звездным войнам"? Асмуссен объяснил, что ему предложили интересную возможность создать собственную студию, что стало для него заманчивым вызовом.

Студия Giant Skull базируется в Лос-Анджелесе и в настоящее время состоит из около 30 человек, многие из которых имеют опыт работы над играми Star Wars Jedi и Fortnite. Они стремятся создать среду, в которой разработчики могут сотрудничать и вместе создавать качественные игры.

Вопрос о том, будет ли Giant Skull независимой компанией или начнет сотрудничать с издателями, пока не решен. Однако студия получила значительное финансирование, чтобы поддержать свое видение. Асмуссен также не исключил возможности создания нового оригинального IP, хотя они имеют опыт работы и над лицензионными играми.